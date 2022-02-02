Длинные выходные в феврале 2022: Минтруд приготовил россиянам короткие каникулы в честь 23 февраля

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По графику нерабочих и праздничных дней, утверждённым Минтруда, 23 февраля — единственный праздничный день этого месяца, а длинные выходные в 2022 году ждут россиян пять раз.

Правительство РФ утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2022 год. По приведённым данным, рабочими будут 247 дней, а оставшиеся 118 — выходными.

В 2022 году главный праздник февраля — День защитника Отечества — выпадает на среду. Она объявлена выходным днём, а рабочие часы 22 февраля сократят на один.

Сиб.фм подготовил календарь, с помощью которого можно сориентироваться в трудовом и праздничном графике.

Следующие выходные следует ждать в марте. Они будут продолжаться три дня, с 6 по 8 марта включительно, так как нерабочая суббота 5 марта переносится на понедельник 7 марта.

О том, какие выходные ждут россиян весной 2022 года, Сиб.фм рассказывал здесь.