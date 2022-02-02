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«Домклик» продлил скидку на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок

Фото «Домклик» продлил скидку на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок
Фото «Домклик» продлил скидку на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок

Фото: Сбер

«Домклик» от Сбера продлил срок акции, снижающей ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года.

Изначально срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года. С помощью электронной регистрации можно отправлять документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы участники сделки получают в личном кабинете «Домклик» и на электронную почту.

Купить квартиру со скидкой при электронной регистрации можно и в новостройке, и на вторичном рынке. Воспользоваться скидкой можно с помощью сотрудника банка, который добавит в вашу сделку сервис электронной регистрации, а также при выборе соответствующего пункта при оформлении заявки на ипотеку онлайн. Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на domсlick.ru.

По словам вице-президента, директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Николая Васёва, сегодня 9 из 10 сделок проходят через сервис электронной регистрации «Домклик». В 2021 году онлайн-регистрацию использовали на 30 % больше, чем годом ранее. Сервис делает процесс подготовки и проведения сделки максимально удобным. Продление акции позволит приобрести жильё в ипотеку по наиболее выгодным условиям и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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