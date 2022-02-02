«Домклик» продлил скидку на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок

Фото: Сбер

«Домклик» от Сбера продлил срок акции, снижающей ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года.

Изначально срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года. С помощью электронной регистрации можно отправлять документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы участники сделки получают в личном кабинете «Домклик» и на электронную почту.

Купить квартиру со скидкой при электронной регистрации можно и в новостройке, и на вторичном рынке. Воспользоваться скидкой можно с помощью сотрудника банка, который добавит в вашу сделку сервис электронной регистрации, а также при выборе соответствующего пункта при оформлении заявки на ипотеку онлайн. Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на domсlick.ru.

По словам вице-президента, директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Николая Васёва, сегодня 9 из 10 сделок проходят через сервис электронной регистрации «Домклик». В 2021 году онлайн-регистрацию использовали на 30 % больше, чем годом ранее. Сервис делает процесс подготовки и проведения сделки максимально удобным. Продление акции позволит приобрести жильё в ипотеку по наиболее выгодным условиям и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк.