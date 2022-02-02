Двух полицейских отправили под домашний арест за убийство 9 косуль в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Новосибирской области
Двух полицейских поместили под домашний арест за незаконную охоту на косуль в Венгеровском районе.
2 февраля Следственный комитет по Новосибирской области сообщил об уголовном расследовании по факту незаконной охоты на территории Венгеровского района.
Как установили сотрудники Чановского межрайонного следственного отдела, днём 30 января подозреваемые — 29- и 37-летний участковые полиции одного из районных отделов МВД вместе со знакомым устроили охоту из ружья на косуль. Охотничьи угодья в 7 километрах от села Воробьёво в Венгеровском районе общедоступны, но охота на сибирских косуль в них на данный момент запрещена. Жертвами сотрудников полиции стали не меньше 9 косуль — мешки с их мясом следователи изъяли во время задержания фигурантов дела. Также у подогреваемых были найдены охотничьи ружья и снегоходы.
В данный момент проводятся следственные и процессуальные действия, чтобы установить полные обстоятельства незаконной охоты. По ходатайству следствия мерой пресечения для подозреваемых суд определил домашний арест. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
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