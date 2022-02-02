Эксперты турагентства «Лечу куда хочу» рассказали об условиях кешбэка для туров по России

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Ростуризм запустил акцию, по правилам которой можно вернуть часть денежных средств за тур на карту «МИР». Турагентство «Лечу куда хочу» подробно рассказало об условиях участия в ней.

По словам менеджера агентства Ирины Алексеевой, Ростуризм вновь запускает акцию «Кешбэк за туры по России», в рамках которой можно совершить путешествие на любые курорты России и вернуть 20 % от стоимости тура, если ваша путевка была оплачена картой «МИР».

Условия акции «Кешбэк за туры по России»:

Приобрести тур с 18.01.2022 по 12.04.2022;

Отправиться в путешествие с 18.01.2022 по 30.04.2022. В речной/морской или железнодорожный круиз можно уехать с момента старта акции и вернуться до 1 июня 2022 года;

Путешествие должно длиться не менее 2 ночей (3 дней).

Кешбэк поступает на карту «МИР» в течение 5 рабочих дней. Максимальный кешбэк за одно путешествие составит 20 000 рублей.

Акция «Кешбэк за туры по России» может стать выгодной возможностью покататься на сноуборде или лыжах в Шерегеше или на Красной поляне, увидеть зимний Байкал или прогуляться по улицам Калининграда, при этом сэкономив 20 % от стоимости тура.

Специалисты «Лечу куда хочу» составили свою подборку туров, участвующих в акции. Все вылеты проводятся из Новосибирска.

Анапа, вылет 19.02.2022, 10 ночей.

«Малая бухта» (санаторий), полный пансион, 71 043 руб. на двоих.

«Аквамарин» (санаторий), полный пансион + оздоровительная путевка, 78 293 руб. на двоих.

Крым, вылет 20.02.2022, 10 ночей.

«Емерджи» (пансионат), без питания, 75 465 руб. на двоих.

«Санаторий им. С. М. Кирова», 3-разовое питание с лечением, 76 546 руб. на двоих.

Байкал, вылет 02.03.2022, 3 дня / 2 ночи.

Ibis Irkutsk Center Hotel 3*, без питания, 70 050 руб. на двоих.

«Дельта» 3*, завтрак, 70 249 руб. на двоих.

Калининград, вылет 16.02.2022, 7 ночей.

«Чайка», без питания, 65 224 руб. на двоих.

«Жемчужина Балтики», без питания, 66 046 руб. на двоих.

«Балтика» 3*, без питания, 66 147 руб. на двоих.

Шерегеш, вылет 20.02.2022, 3 ночи.

«Политех», завтрак + ужин, 26 440 руб. на двоих.

«Шориленд», без питания, 22 400 руб. на двоих.

«Зима», без питания, 26 982 руб. на двоих.

*Авиаперелет Новосибирск — Новокузнецк — Новосибирск. Трансфер аэропорт — отель — аэропорт не включен в стоимость и предоставляется за дополнительную плату.

Подобрать тур по России можно обратившись в офис «Лечу куда хочу».

ул. Челюскинцев, 18/2, офис 312

тел. +7 (383) 227-72-72

лечукудахочу.рф

vk.com/lkh.travel

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