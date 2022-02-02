Эксперты турагентства «Лечу куда хочу» рассказали об условиях кешбэка для туров по России

Фото предоставлено ООО «ИНФОПОЛЕ»
Ростуризм запустил акцию, по правилам которой можно вернуть часть денежных средств за тур на карту «МИР». Турагентство «Лечу куда хочу» подробно рассказало об условиях участия в ней.
По словам менеджера агентства Ирины Алексеевой, Ростуризм вновь запускает акцию «Кешбэк за туры по России», в рамках которой можно совершить путешествие на любые курорты России и вернуть 20 % от стоимости тура, если ваша путевка была оплачена картой «МИР».
Условия акции «Кешбэк за туры по России»:
Кешбэк поступает на карту «МИР» в течение 5 рабочих дней. Максимальный кешбэк за одно путешествие составит 20 000 рублей.
Акция «Кешбэк за туры по России» может стать выгодной возможностью покататься на сноуборде или лыжах в Шерегеше или на Красной поляне, увидеть зимний Байкал или прогуляться по улицам Калининграда, при этом сэкономив 20 % от стоимости тура.
Специалисты «Лечу куда хочу» составили свою подборку туров, участвующих в акции. Все вылеты проводятся из Новосибирска.
Анапа, вылет 19.02.2022, 10 ночей.
Крым, вылет 20.02.2022, 10 ночей.
Байкал, вылет 02.03.2022, 3 дня / 2 ночи.
Калининград, вылет 16.02.2022, 7 ночей.
Шерегеш, вылет 20.02.2022, 3 ночи.
*Авиаперелет Новосибирск — Новокузнецк — Новосибирск. Трансфер аэропорт — отель — аэропорт не включен в стоимость и предоставляется за дополнительную плату.
Подобрать тур по России можно обратившись в офис «Лечу куда хочу».
ул. Челюскинцев, 18/2, офис 312
тел. +7 (383) 227-72-72
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