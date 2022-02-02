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Эксперты турагентства «Лечу куда хочу» рассказали об условиях кешбэка для туров по России

Фото Эксперты турагентства «Лечу куда хочу» рассказали об условиях кешбэка для туров по России
Фото Эксперты турагентства «Лечу куда хочу» рассказали об условиях кешбэка для туров по России

Фото предоставлено ООО «ИНФОПОЛЕ»

Ростуризм запустил акцию, по правилам которой можно вернуть часть денежных средств за тур на карту «МИР». Турагентство «Лечу куда хочу» подробно рассказало об условиях участия в ней.

По словам менеджера агентства Ирины Алексеевой, Ростуризм вновь запускает акцию «Кешбэк за туры по России», в рамках которой можно совершить путешествие на любые курорты России и вернуть 20 % от стоимости тура, если ваша путевка была оплачена картой «МИР».

Условия акции «Кешбэк за туры по России»:

  • Приобрести тур с 18.01.2022 по 12.04.2022;
  • Отправиться в путешествие с 18.01.2022 по 30.04.2022. В речной/морской или железнодорожный круиз можно уехать с момента старта акции и вернуться до 1 июня 2022 года;
  • Путешествие должно длиться не менее 2 ночей (3 дней).

Кешбэк поступает на карту «МИР» в течение 5 рабочих дней. Максимальный кешбэк за одно путешествие составит 20 000 рублей.

Акция «Кешбэк за туры по России» может стать выгодной возможностью покататься на сноуборде или лыжах в Шерегеше или на Красной поляне, увидеть зимний Байкал или прогуляться по улицам Калининграда, при этом сэкономив 20 % от стоимости тура.

Специалисты «Лечу куда хочу» составили свою подборку туров, участвующих в акции. Все вылеты проводятся из Новосибирска.

Анапа, вылет 19.02.2022, 10 ночей.

  • «Малая бухта» (санаторий), полный пансион, 71 043 руб. на двоих.
  • «Аквамарин» (санаторий), полный пансион + оздоровительная путевка, 78 293 руб. на двоих.

Крым, вылет 20.02.2022, 10 ночей.

  • «Емерджи» (пансионат), без питания, 75 465 руб. на двоих.
  • «Санаторий им. С. М. Кирова», 3-разовое питание с лечением, 76 546 руб. на двоих.

Байкал, вылет 02.03.2022, 3 дня / 2 ночи.

  • Ibis Irkutsk Center Hotel 3*, без питания, 70 050 руб. на двоих.
  • «Дельта» 3*, завтрак, 70 249 руб. на двоих.

Калининград, вылет 16.02.2022, 7 ночей.

  • «Чайка», без питания, 65 224 руб. на двоих.
  • «Жемчужина Балтики», без питания, 66 046 руб. на двоих.
  • «Балтика» 3*, без питания, 66 147 руб. на двоих.

Шерегеш, вылет 20.02.2022, 3 ночи.

  • «Политех», завтрак + ужин, 26 440 руб. на двоих.
  • «Шориленд», без питания, 22 400 руб. на двоих.
  • «Зима», без питания, 26 982 руб. на двоих.

*Авиаперелет Новосибирск — Новокузнецк — Новосибирск. Трансфер аэропорт — отель — аэропорт не включен в стоимость и предоставляется за дополнительную плату.

Подобрать тур по России можно обратившись в офис «Лечу куда хочу».

ул. Челюскинцев, 18/2, офис 312

тел. +7 (383) 227-72-72

лечукудахочу.рф

vk.com/lkh.travel

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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