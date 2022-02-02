Какого числа Масленица в 2022 году: значение и традиции праздника

Фото Густаво Зырянова

С каждым днём всё ближе становится весна, а вместе с ней и Масленица. В какой день в 2022 году начинается масленичная неделя и как её следует провести, читайте на Сиб.фм.

Когда в 2022 году начнётся масленичная неделя?

Первый день Масленицы придётся на 28 февраля, с него начнётся так называемая Узкая Масленица. Соответственно, последний день выпадет на 6 марта. Уже с 7 числа верующие начнут соблюдать Великий пост.

Дни масленичной недели: названия, традиции и обычаи

День 1: Встреча

Название говорит само за себя — в этот день принято готовиться к встрече праздника. Предки устанавливали качели, формировали ледяные горки, строили снежные крепости. Сделать всё это старались в первые три дня, в период Узкой Масленицы, чтобы не тратить время и свободно гулять потом.

Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. Как ни странно, его не съедали, а отдавали неимущим, чтобы те помянули души усопших родственников.

День 2: Заигрыши

В старину второй день Масленицы был полностью посвящён смотринам, молодёжь собиралась пообщаться и присмотреться друг к другу. Делалось это неспроста: чтобы после Великого поста, во время которого запрещены свадьбы, познакомившиеся во время заигрышей молодые люди могли пожениться.

Те, кому смотрины были неинтересны, в этот день звали в гости родственников и друзей, к приходу которых старались накрыть пышный стол, чтобы завоевать больше уважения.

Также во вторник впервые начинали зазывать Масленицу.

«У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!».

День 3: Лакомка, или Скромная среда

На «экваторе» масленичной недели зятья ходили в гости к тёщам. Разумеется, на блины. Также угоститься приходили их друзья и родственники.

Тёщи в этот день были особенно ласковы к супругам своих дочерей, а гости смотрели и дивились, насколько же мужчине повезло с роднёй.

Стоит отметить, что причина такого поведения матери была во многом рациональной — считалось, что чем добрее тёща к зятю в среду, тем лучше будут отношения у её дочери с новой семьёй.

День 4: Разгуляй, или Широкий четверг

В этот день всегда начиналась Широкая Масленица: все хлопоты по дому прекращались, хозяйственные дела начинали считаться дурной приметой. Народ оставлял заботы и отправлялся на площадь, чтобы как следует повеселиться.

На Руси в масленичный четверг обычно проводили кулачные бои, соревнования на ловкость и выносливость, катались на лошадях и в повозках, водили хороводы, играли в снежки, штурмовали снежные городки, разводили костры и прыгали через огонь, а также пели, плясали и ели блины.

Отсиживаться дома никто не оставался: считалось, что в этом случае настигнут горести и неудачи, а также осудят соседи.

День 5: Тёщины вечерки

В пятницу зять и тёща менялись местами: он принимал на своей территории. Супруга к приходу матери пекла блины, которые тёща затем ела вместе с подругами, хвастаясь, как повезло её кровинушке с мужем.

День 6: Золовкины посиделки

В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам — сёстрам и родственницам мужа. Девушки собирались поесть, пообщаться и посплетничать. Кроме золовок, также приглашали подруг и свою родню. Причём если сёстры мужа были замужем, то подруг приглашали замужних, и наоборот. Доброй приметой считалось сделать всем пришедшим в гости какие-то небольшие, но приятные подарки.

День 7: Проводы, или Прощёное воскресенье

Заключительный и самый важный день масленичной недели. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. Верующие просили друг у друга прощения, а в ответ слышали:

«Бог простит, и я прощаю».

Прощёное воскресенье — последний день, когда в пищу можно было употреблять продукты животного происхождения. Всю праздничную еду, наготовленную на неделе, нужно было доесть. Остатки раздавали нищим или сжигали, поскольку выбросить еду или дать ей пропасть считалось дурной приметой.

Днём было принято ходить в баню, а вечером — собираться на площади и, конечно же, торжественно сжигать чучело Масленицы. Кстати, пепел, который оставался после сожжения, рассеивали по полям, чтобы в новом году вышел хороший урожай.

Что категорически нельзя делать на масленичной неделе?



Во-первых, выполнять работы по дому в период Широкой Масленицы. С четверга по воскресенье весь физический труд (не считая готовки) лучше отложить.



Во-вторых, сидеть дома в одиночестве. Лучше от души погулять и повеселиться, так как к затворникам предки относились неодобрительно.



Также нельзя отказывать, если кто-то хочет зайти в гости. Принимать пришедших следует в чистом доме, подготовленном во время Узкой Масленицы, и за богатым столом.



Ещё одно табу — переедание. Чревоугодие в христианстве — само по себе грех, и особенно на неделе, которая предваряет Великий пост.