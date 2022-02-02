Мэр Новосибирска Локоть выступил против сноса снежных горок во дворах

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против сноса снежных горок во дворах многоэтажек.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти поторопились с ужесточением требований для снежных горок. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«С моей точки зрения, поторопились с введением новых правил. Аттракционы убрали, но вопрос с безопасностью не решили. Детей лишили этой радости и теперь они катаются где попало, выезжают на тротуары и проезжую часть», – заявил Локоть во время прямой трансляции в своем Instagram-аккаунте.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против сноса снежных горок во дворах многоэтажных домов. По мнению главы города, федеральные власти поторопились с ведением новых требований. Напомним, согласно законодательству, теперь все снежные горки выше 40 сантиметров признаются аттракционами, поэтому должны проходить регистрацию в Гостехнадзоре и иметь сертификат соответствия.

Глава Новосибирска отметил, что вернуть все к прошлым стандартам могут только федеральные власти, передает АиФ-Новосибирск.