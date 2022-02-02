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Мэр Новосибирска Локоть выступил против сноса снежных горок во дворах

Фото Мэр Новосибирска Локоть выступил против сноса снежных горок во дворах
Фото Мэр Новосибирска Локоть выступил против сноса снежных горок во дворах

Pixabay.com

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против сноса снежных горок во дворах многоэтажек.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти поторопились с ужесточением требований для снежных горок. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«С моей точки зрения, поторопились с введением новых правил. Аттракционы убрали, но вопрос с безопасностью не решили. Детей лишили этой радости и теперь они катаются где попало, выезжают на тротуары и проезжую часть», – заявил Локоть во время прямой трансляции в своем Instagram-аккаунте.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против сноса снежных горок во дворах многоэтажных домов. По мнению главы города, федеральные власти поторопились с ведением новых требований. Напомним, согласно законодательству, теперь все снежные горки выше 40 сантиметров признаются аттракционами, поэтому должны проходить регистрацию в Гостехнадзоре и иметь сертификат соответствия.

Глава Новосибирска отметил, что вернуть все к прошлым стандартам могут только федеральные власти, передает АиФ-Новосибирск.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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