Муж убитой «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожниковой несколько месяцев вёл аккаунт мёртвой жены

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В убийстве «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожниковой подозревается её муж Александр Попов – суд заключил его под стражу на время расследования.

В Москве суд арестовал подозреваемого в убийстве «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожниковой. Им оказался муж погибшей Александр Попов, его заключили под стражу до 25 марта. Об этом сообщают РИА Новости.

«Щербинским районным судом города Москвы заключен под стражу Александр Попов, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК ("Убийство")», – сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Как сообщли СМИ, 11 января Попов заявил в полицию о пропаже Ксении Сапожковой. Он рассказал правоохранителям, что его супруга 31 августа улетела в Дубай и уже полгода не выходит на связь. Однако девушка активно вела Instagram и через него якобы общалась с супругом.

Однако после заявления Попова, полицейские выяснили, что Сапожкова не выезжала из России вообще. Родственники не поднимали панику, так как решили, что девушка действительно уехала заграницу и продолжала общаться с ними через соцсети. Однако многие уже после начали признаваться, что у Ксении заметно изменилась манера писать.

Впоследствии мужчина сознался полицейским, что сам убил супругу во время ссоры. Он рассказал, что расчленил её тело и выбросил в реку Десну. Однако на данный момент водолазы в указанном месте ничего не нашли, а Попов начал отрицать свою вину и отказался свидетельствовать против себя.

Также выяснилось, что всё это время мужчина сам вёл аккаунт супруги и подключал VPN, чтобы сообщения невозможно было отследить.

Известно, что у убитой «Мисс Кузбасс-2010» осталась маленькая дочь, которая на данный момент находится у родителей матери. Как рассказала детский омбудсмен Кузбасса, ребёнок в помощи не нуждается, а опеку над ней хочет оформить бабушка.