«Никто не едет просто участником»: министр спорта оценил шансы новосибирцев на победу на Олимпийских играх в Пекине

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что новосибирские спортсмены готовы бороться за первые места на пьедесталах на Олимпийских играх в Пекине.

Каждый из четырёх новосибирцев, которые отправились на зимние Олимпийские игры в Пекин, рассчитывает на победу. Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм заявил глава регионального министерства спорта Сергей Ахапов.

Министр напомнил, что от Новосибирской области в Играх будут участвовать четверо спортсменов, которые показали впечатляющие результаты на международных турнирах в преддверии Олимпиады. Биатлонист Даниил Серохвостов ярко проявил себя на этапах Кубка мира, завоевав серебряную медаль, бобслеист Михаил Мордасов стал призёром мировых первенств и чемпионата Европы, биатлонистка Евгения Буртасова завоевала две золотые медали на европейском первенстве, сноубордистка Мария Васильцова возглавила российскую сборную в дисциплине сноуборд-кросс. Все четверо прочно закрепились в основном составе национальной сборной.

«Если бы наши спортсмены даже запасными ехали на Олимпиаду, я бы всё равно сказал, что шансы есть всегда. Абсолютно никто из них не едет участником, все ребята и девчонки готовы бороться за места на пьедестале, тем более Олимпийские игры – это непредсказуемый турнир. Физическая подготовленность – это далеко не единственный решающий фактор, психологическая составляющая ещё очень важна. Будем болеть за наших ребят и поддерживать их», – заявил Сергей Ахапов.

Напомним, ранее новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов поделился первыми впечатлениями от олимпийской трассы.