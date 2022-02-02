Новая выплата 23000 рублей с 1 февраля: ПФР перечислит деньги неработающим родителям при рождении ребёнка

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С 1 февраля 2022 года Пенсионный фонд России будет выдавать новую денежную выплату. Финансовую поддержку смогут получить только неработающие граждане, передаёт PRIMPRESS.

Выплата предоставляется за каждого рождённого ребёнка. С недавнего времени часть функций по выплате такого пособия была передана в ПФР. Таким образом, для фонда эта выплата будет новой.

Напомним, что с 1 февраля размер пособия был проиндексирован и увеличен Правительством РФ на 8,4 %. Стандартная выплата составляет примерно 20000 рублей, но, например, для жителей Дальнего Востока она будет больше. Всё зависит от районных коэффициентов, действующих в регионах.

«Единовременное пособие при рождении ребёнка неработающим родителям составляет от 22 663,58 до 36 261,73 рубля в зависимости от района проживания», – отметили в ПФР.

Пенсионный фонд начисляет деньги только безработным гражданам. Для этого необходимо написать заявление в ведомство. Специалисты отметили, что оформлять пособие будут в течение 10 рабочих дней. Но срок могут продлить и до 20 рабочих дней, если в ПФР не поступили сведения из организаций или документы от заявителя, подтверждающие право на выплату.

После принятия решения денежные средства поступят на счёт человека в течение пяти рабочих дней.

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