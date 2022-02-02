"Он работал, чтобы мы ни в чем не нуждались": жена погибшего на стройке четвертого моста рабочего прилетит за телом Новосибирск

Фото со страницы Евгения Губеева в ok.ru, ГК ВИС

Строил Крымский мост и работал ради семьи: жена погибшего на стройке четвертого моста в Новосибирске рассказала, как узнала страшную новость.

Днём во вторник, 1 февраля, на стройке четвёртого моста через Обь в Новосибирске 44-летний рабочий Евгений Губеев разбился насмерть, сорвавшись с высоты. Следственный комитет уже начал проверку по факту смерти мужчины. Причины трагедии пока выясняются, но по одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности. Журналист Сиб.фм поговорила с женой погибшего строителя Надеждой Губеевой — как она узнала страшную новость, зачем вместе с сыном собирается приехать в Новосибирск, и почему она так и не понимает, как мог погибнуть её супруг.

"Сообщили левые люди"

С Надеждой мы разговаривали по телефону, несколько раз начинали разговор, но после нескольких фраз женщина начинала рыдать, извинялась, снова перезванивала. Её близкие объясняют это тем, что вдове пока тяжело говорить о смерти Евгения, как и поверить в то, что мужа больше нет. Рядом с женщиной сейчас постоянно находится кто-то из родственников.

Вся семья Евгения — Надежда и сын Сергей, живут в Ангарске. В Новосибирск бетонщик специально приехал строить четвёртый мост. Днём 1 февраля Надежде написал одноклассник мужчины: "Ты только не переживай, Евгений умер".

"Потом стали звонить левые люди, то есть мне по факту об этом левые люди и сообщили, не полиция, — объясняет женщина. — У меня был фонтан эмоций, я позвонила прорабу. Он не мог ничего сказать, больше успокаивал меня, соболезнования выражал. Но что и почему там случилось: я даже не слушала. Я ничего и не слышала. Потом уже позвонили из полиции, но что там говорили, я не помню".

Сейчас женщина подчёркивает, что она готова услышать правду о смерти мужа, и ей хочется знать, как именно он погиб.

"Но мне никто ничего не объясняет. Просто погиб. К сожалению. И всё, что мне говорят", — объяснила она.

Сорвался с высоты

Трагедия произошла 1 февраля примерно в 12:30 — Евгений упал с высоты порядка 60 метров. На место скорая приехала через двадцать минут, к этому моменту мужчина был уже мёртв. Травмы, которые он получил при падении, оказались несовместимы с жизнью.

Следственным комитетом РФ по НСО уже организована доследственная проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По одной из версий, могли быть нарушены правила техники безопасности.

«При производстве работ по сооружению левой опоры пилона моста через реку Обь в Новосибирске сорвался с высоты и погиб бетонщик ООО «ПФ «ВИС» Евгений Губеев, — прокомментировали инцидент в пресс-службе "ВИС". — На месте чрезвычайного происшествия работают представители следственных органов, производят опрос свидетелей. По факту трагедии соответствующие подразделения Группы «ВИС» начали внутреннюю проверку, оказывается необходимое и полное содействие правоохранительным органам».

"Таких не бывает больше людей"

По словам Надежды, Евгений только недавно вернулся из отпуска. Работу свою он любил — ему нравились условия на строительстве моста в Новосибирске, а про нарушения техники безопасности он никогда ничего не рассказывал. Да он в принципе был не из тех людей, кто жалуется.

"Таких не бывает больше людей, — плачет Надежда. — Потому что он очень хорошим был. Он все для нас делал, он зарабатывал деньги для семьи, хотел, чтоб мы не в чем не нуждались. Он был большим профессионалом, он строил крымский мост".

Сейчас компания, в которой работал Евгений, отправляет деньги на билет до Новосибирска жене и сыну погибшего мужчины — они планируют перевезти тело Евгения в Ачинск. На родине у мужчины осталась 78-летняя мать, которая тяжело переживает случившееся.

"Я работаю, конечно, но у меня не такой достаток, как был у мужа, — рассказывает Надежда. — Хотя у нас были какие-то накопления, плюс родственники, друзья помогли. Но на достойные похороны всё равно этого не хватает".

Семья погибшего просит всех, кто может помочь семье погибшего мужчины, отправлять деньги на банковский счёт его родственников 4276310029079789.