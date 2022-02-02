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общество

Под Новосибирском суд решил закрыть православную гимназию Серафима Саровского

Фото Под Новосибирском суд решил закрыть православную гимназию Серафима Саровского
Фото Под Новосибирском суд решил закрыть православную гимназию Серафима Саровского

Pixabay.com

В Бердске суд закрыл православную гимназию Серафима Саровского из-за иностранного финансирования.

В Бердске Новосибирской области суд решил ликвидировать православную гимназию, так как сотрудники организации не сдали отчеты о финансировании заведения, в том числе иностранном. Соответствующее решение опубликовано на сайте городского суда.

В Бердске Новосибирской области по решению суда закрыли православную гимназию Серафима Саровского. Организация затянула со сдачей отчетов о своей деятельности и финансировании учреждения, в том числе иностранном. В суде отметили, что гимназия не представила отчеты о деятельности за 2019-2022 гг. и документы о расходах и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в установленный срок, передает АиФ-Новосибирск.

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Однако информацию о гимназии уже исключили из госреестра юридических лиц Российской Федерации.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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