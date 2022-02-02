Под Новосибирском суд решил закрыть православную гимназию Серафима Саровского

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В Бердске суд закрыл православную гимназию Серафима Саровского из-за иностранного финансирования.

В Бердске Новосибирской области суд решил ликвидировать православную гимназию, так как сотрудники организации не сдали отчеты о финансировании заведения, в том числе иностранном. Соответствующее решение опубликовано на сайте городского суда.

В Бердске Новосибирской области по решению суда закрыли православную гимназию Серафима Саровского. Организация затянула со сдачей отчетов о своей деятельности и финансировании учреждения, в том числе иностранном. В суде отметили, что гимназия не представила отчеты о деятельности за 2019-2022 гг. и документы о расходах и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в установленный срок, передает АиФ-Новосибирск.

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Однако информацию о гимназии уже исключили из госреестра юридических лиц Российской Федерации.