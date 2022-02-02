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Самарские таможенники задержали крупную партию контрафактных автозапчастей из Казахстана

Фото Самарские таможенники задержали крупную партию контрафактных автозапчастей из Казахстана
Фото Самарские таможенники задержали крупную партию контрафактных автозапчастей из Казахстана

Фото: пресс-служба Приволжского таможенного управления

Сотрудники таможенной службы в Самарской области остановили около села Большая Черниговка следовавшую из Казахстана фуру, в которой оказались контрафактные автозапчасти и другой незаконный груз. Вся партия была задержана.

В Самарской области сотрудники таможни задержали крупную партию контрафактных автозапчастей, производственного оборудования и подъёмно-транспортных механизмов, в том числе для лифтов жилых домов.

Незаконный груз был обнаружен в фуре, которая следовала из Казахстана. Автомобиль остановили для досмотра около села Большая Черниговка, пишет sova.info. Вся нелегальная партия в составе 23 тысяч единиц была арестована.

По предварительным оценкам, нанесённый правообладателям превышает 35 млн рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное использование чужого товарного знака.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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