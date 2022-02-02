Трансформаторная будка взорвалась на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

Фото предоставлено очевидцами

В среду, 2 февраля, десятки домов по улице Бориса Богаткова в Новосибирске остались без света и тепла из-за взрыва трансформаторной будки.

Днём 2 февраля в Новосибирске взорвалась трансформаторная будка на улице Бориса Богаткова, 194/2. Ближайшие многоквартирные дома остались без электричества и отопления. Об этом Сиб.фм рассказала старшая по дому Светлана.

«Примерно в 12:20 мы услышали сильный хлопок, везде тут же погас свет. Мне позвонил сосед, сказал, что взорвалась трансформаторная будка, там просто дверь вырвало. Мы уже позвонили во всевозможные службы, но сказали, что приедут не раньше чем через 3 часа. Подходить боится, так как дверь в будку открыта, но рядом ходят дети, животные, кто угодно пострадать может», – рассказывает Светлана.

По словам старшей по дому, из-за взрыва электричества и отопления лишился весь микрорайон. Женщина возмущена, так как на улице минусовые температуры и в квартирах уже за час стало заметно холодно. К счастью, по словам Светланы, во время инцидента никто не ехал в лифте – иначе люди бы застряли там минимум на три часа.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области Сиб.фм рассказали, что в экстренные службы сообщений о данном инциденте не поступало. Информация уточняется.