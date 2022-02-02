В Кузбассе ребёнок провалился в прикрытый досками колодец рядом со школой

Фото Instagram prokopievsk_ru
Во вторник, 1 февраля, в Кузбассе школьник провалился в колодец, когда шёл домой после уроков.
1 февраля в Кузбассе школьник провалился в прикрытый досками колодец, когда возвращался домой после уроков. Ребёнка спасли старшеклассники, которые в этот момент проходили мимо. Об этом сообщает «Сiбдепо», информацию прокомментировали в городской администрации.
«Если бы не старшеклассники, то упал бы он в колодец глубиной около трёх метров, в котором на дне вода, непонятно какой глубины ещё», – рассказала мама мальчика в социальных сетях.
Женщина опубликовала кадры с места инцидента. На них видно, что колодец прикрыт деревянной крышкой, которая не закреплена. Известно, что опасное место расположено рядом со школой № 45.
Как сообщили в городской администрации, на место уже выехали специалисты АО «ПО Водоканал».
«Проведённое обследование показало, что ранее колодец был закрыт крышкой на шарнирах. Для укрепления конструкции работники закрыли колодец бетонной крышкой», – прокомментировали в мэрии.
Также в ближайшее время сотрудники мэрии встретятся с родителями пострадавшего мальчика, чтобы урегулировать ситуацию.
Напомним, ранее в Новосибирске мужчина пожаловался на открытый люк рядом с несколькими школами в Октябрьском районе.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают