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В Кузбассе ребёнок провалился в прикрытый досками колодец рядом со школой

Фото В Кузбассе ребёнок провалился в прикрытый досками колодец рядом со школой
Фото В Кузбассе ребёнок провалился в прикрытый досками колодец рядом со школой

Фото Instagram prokopievsk_ru

Во вторник, 1 февраля, в Кузбассе школьник провалился в колодец, когда шёл домой после уроков.

1 февраля в Кузбассе школьник провалился в прикрытый досками колодец, когда возвращался домой после уроков. Ребёнка спасли старшеклассники, которые в этот момент проходили мимо. Об этом сообщает «Сiбдепо», информацию прокомментировали в городской администрации.

«Если бы не старшеклассники, то упал бы он в колодец глубиной около трёх метров, в котором на дне вода, непонятно какой глубины ещё», – рассказала мама мальчика в социальных сетях.

Женщина опубликовала кадры с места инцидента. На них видно, что колодец прикрыт деревянной крышкой, которая не закреплена. Известно, что опасное место расположено рядом со школой № 45.

Как сообщили в городской администрации, на место уже выехали специалисты АО «ПО Водоканал».

«Проведённое обследование показало, что ранее колодец был закрыт крышкой на шарнирах. Для укрепления конструкции работники закрыли колодец бетонной крышкой», – прокомментировали в мэрии.

Также в ближайшее время сотрудники мэрии встретятся с родителями пострадавшего мальчика, чтобы урегулировать ситуацию.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчина пожаловался на открытый люк рядом с несколькими школами в Октябрьском районе.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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