В Новосибирске 40 человек уволились из департамента строительства мэрии в 2021 году

Фото Густаво Зырянова

В 2021 году из департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска уволились почти треть сотрудников — 40 человек, сообщил глава департамента Алексей Кондратьев.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска в 2021 году потерял десятки сотрудников, сообщил 1 февраля его руководитель Алексей Кондратьев.

«Из 130 человек 40 уволились. Из них 21 человек — главные специалисты. Четыре начальника отдела и три заместителя начальника отдела, возраст — порядка 35 лет», — уточнил он, добавив, что теперь все эти должности занимают студенты.

Учащиеся вузов соглашаются работать в департаменте, поскольку для них предлагаемый там уровень заработной платы приемлем, отметил Кондратьев.

По его словам, аналогичные проблемы с кадрами испытывает и департамент земельных и имущественных отношений.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о массовых увольнениях учителей в одной из новосибирских школ. Преподавателей не устраивали директор-тиран и чрезмерные нагрузки.