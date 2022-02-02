В Новосибирске неадекватный мужчина почти час просидел на дереве в Калининском районе

Фото из группы «Спасатели МАСС 16+» в соцсети «ВКонтакте» (тематическая)

1 февраля в Новосибирске странный мужчина почти час просидел на дереве без верхней одежды.

Поздним вечером 1 февраля в Новосибирске прохожие заметили на улице странного мужчину, который почти час просидел на дереве без верхней одежды. Об этом очевидцы сообщили в Муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) Новосибирска.

Инцидент произошёл в Калининском районе на дереве по улице Дунаевского. На место прибыли спасатели и сняли мужчину. На данный момент о состоянии новосибирца ничего не известно, однако его личность установлена – это местный житель 1982 года рождения. После произошедшего его передали сотрудникам полиции.

Отметим, что в Новосибирске это не первый подобный случай. В конце прошлого года рядом с Хилокским рынком мужчина облил себя бензином из канистры, а после поджёг. На помощь ему пришли водители и прохожие, они же вызвали скорую помощь. По мнению одного из очевидцев, мужчина мог находиться под воздействием каких-либо веществ.

Напомним, ранее в Новосибирске другой мужчина устроил погром в алкогольном отделе в гипермаркете «Лента». Покупатель начал кричать, что его убивают. Прохожие также предположили, что он мог быть не просто в алкогольном опьянении, а под чем-то «тяжёлым».