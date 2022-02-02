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В Новосибирской области ФАС выявила нарушения при закупках на 347 млн рублей по проекту «Здравоохранение»

Фото В Новосибирской области ФАС выявила нарушения при закупках на 347 млн рублей по проекту «Здравоохранение»
Фото В Новосибирской области ФАС выявила нарушения при закупках на 347 млн рублей по проекту «Здравоохранение»

Фото pixabay.com

УФАС по Новосибирской области выявило нарушения при закупках медицинского оборудования по нацпроекту «Здравоохранение» на сумму более 347 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Заказчик ГКУ НСО «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» и уполномоченное учреждение ГКУ НСО «Управление контрактной системы» нарушили закон о контрактной системе при закупках рентгеновских томографов и ультразвуковых аппаратов для исследования сердца и сосудов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

«Причиной нарушения стало неправомерное установление в документации об аукционе дополнительных характеристик к товару, не предусмотренных позициями каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится на сайте управления.

Также в трёх случаях был выявлен факт неустановления в документации об аукционе ограничений допуска радиоэлектронной продукции, а в одном использовался неверный код ОКПД2. Общая сумма закупок превышает 347 млн рублей.

Служба технического контроля и развития материально-технической базы должна внести изменения в аукционную документацию и продлить сроки подачи заявок на участие в закупках.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
здравоохранение
ФАС
закупки
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