В Новосибирской области ФАС выявила нарушения при закупках на 347 млн рублей по проекту «Здравоохранение»

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УФАС по Новосибирской области выявило нарушения при закупках медицинского оборудования по нацпроекту «Здравоохранение» на сумму более 347 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Заказчик ГКУ НСО «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» и уполномоченное учреждение ГКУ НСО «Управление контрактной системы» нарушили закон о контрактной системе при закупках рентгеновских томографов и ультразвуковых аппаратов для исследования сердца и сосудов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

«Причиной нарушения стало неправомерное установление в документации об аукционе дополнительных характеристик к товару, не предусмотренных позициями каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится на сайте управления.

Также в трёх случаях был выявлен факт неустановления в документации об аукционе ограничений допуска радиоэлектронной продукции, а в одном использовался неверный код ОКПД2. Общая сумма закупок превышает 347 млн рублей.

Служба технического контроля и развития материально-технической базы должна внести изменения в аукционную документацию и продлить сроки подачи заявок на участие в закупках.