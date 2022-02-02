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Всероссийские соревнования «Лыжня России-2022»: как добраться до старта

Фото Всероссийские соревнования «Лыжня России-2022»: как добраться до старта
Фото Всероссийские соревнования «Лыжня России-2022»: как добраться до старта

Фото предоставлено МАУ «Стадион»

12 февраля, в день старта 40-ой открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» для участников, прошедших регистрацию заранее будет организован бесплатный проезд к месту проведения соревнований на электропоездах и автобусах.

До места старта «Лыжни России» на лыжную базу ИЯФ СО РАН имени А. Тульского (ул. Ионосферная, 3) можно добраться:

  • Электропоездом № 6611«Новосибирск-Главный – Черепаново», отправление со станции «Новосибирск-Главный» в 9.55, прибытие на станцию «Сеятель» в 10.38,
  • Электропоездом № 6611«Новосибирск-Главный – Черепаново», отправление со станции «Речной вокзал» в 10.04, прибытие на станцию «Сеятель» в 10.38,
  • Далее – автобусом (ориентир – афиша «Лыжня России – 2022») до лыжной базы ИЯФ СО РАН имени А.Тульского.

После лыжных забегов этот же автобус доставит участников спортивного мероприятия до станции «Сеятель». Отправление с лыжной базы – в 13.30.

В обратном направлении можно доехать на электропоезде:

  • № 6612 «Черепаново – Новосибирск-Главный», отправление со станции «Сеятель» в 15.49, прибытие на станцию «Новосибирск-Главный» в 16.33.

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции, на дистанцию выйдут только взрослые участники (18 лет и старше).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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