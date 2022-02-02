Всероссийские соревнования «Лыжня России-2022»: как добраться до старта

Фото предоставлено МАУ «Стадион»
12 февраля, в день старта 40-ой открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» для участников, прошедших регистрацию заранее будет организован бесплатный проезд к месту проведения соревнований на электропоездах и автобусах.
До места старта «Лыжни России» на лыжную базу ИЯФ СО РАН имени А. Тульского (ул. Ионосферная, 3) можно добраться:
После лыжных забегов этот же автобус доставит участников спортивного мероприятия до станции «Сеятель». Отправление с лыжной базы – в 13.30.
В обратном направлении можно доехать на электропоезде:
В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции, на дистанцию выйдут только взрослые участники (18 лет и старше).
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