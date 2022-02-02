ВТБ Лизинг передал более 4 тысяч машин для «Яндекс.Такси» в 2021 году

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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) за 2021 год передал более 4000 автомобилей таксомоторным паркам по программе, разработанной совместно с «Яндекс.Такси». Предложением воспользовались около 200 организаций и индивидуальных предпринимателей. Около 25 % автотехники поставлено с использованием субсидии льготного лизинга Минпромторга РФ.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, наибольший объём продаж автомобилей по программе пришёлся на Kia Rio (21 %), Volkswagen Polo (15 %), Renault Logan (14 %) и Hyundai Solaris (13 %). Меньшим спросом у таксопарков пользовались Skoda Rapid и Lada Vesta (по 10 %), KIA K5 и Lada Granta (по 5 %), Skoda Octavia (3 %). Оставшиеся 4 % в портфеле легковых автомобилей, переданных по программе «Яндекс.Такси», разделили между собой Hyundai Sonata и Elantra, Toyota Camry, KIA Cerato и Ceed.

Ежемесячно по программе с «Яндекс.Такси» ВТБ Лизинг передавал партнёрам агрегатора порядка 340 автомобилей. Пики спроса пришлись на июнь (600 машин) и декабрь (более 700 ТС). Средняя стоимость автомобиля для такси в рамках проекта составила в 2021 г. 1 млн рублей.

«Наша совместная с «Яндекс.Такси» программа позволяет партнёрам одного из ведущих агрегаторов гораздо проще расширять свои автопарки, а значит, быстрее развивать бизнес. Важно, что оптимальные условия лизинга помогают обновлять таксомоторный флот, делая поездки более безопасными, а также снижая уровень вредных выбросов в атмосферу. Мы как ответственная компания вносим свой вклад в создание комфортной городской среды и повышение транспортной доступности», – отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ВТБ Лизинг предлагает льготные условия по приобретению автомобилей в рамках специального проекта с «Яндекс.Такси» с конца 2019 года. Для партнёров сервиса машины доступны с авансом от 0 % и по упрощённой схеме согласования сделки и с поручительством «Яндекса». К приобретению доступны 20 моделей легковых автомобилей отечественных и зарубежных производителей.