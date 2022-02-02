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общество

ВТБ увеличит индексированные государственные выплаты на детей

Фото ВТБ увеличит индексированные государственные выплаты на детей
Фото ВТБ увеличит индексированные государственные выплаты на детей

Фото pixabay.com

Клиенты ВТБ, имеющие право на пособия, получат дополнительную выгоду. С февраля размер целого ряда социальных выплат для семей с детьми в России вырос на 8,4 %. В результате сумма единовременного пособия при рождении ребёнка увеличится до 19,9 тыс. рублей, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет до 7,5 тыс. рублей.

ВТБ дополнительно начислит 2000 рублей клиентам, которые получат начисление социальных выплат на счёт карты «Мир» ВТБ.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, для перевода начислений пособий в ВТБ клиенту необходимо оформить цифровую карту национальной платёжной системы. Сделать это можно в несколько кликов на сайте банка или в приложении «ВТБ Онлайн».

ВТБ окажет поддержку в размере 2000 рублей каждому новому получателю пособия на детей. Выплата поступит на счёт клиента в течение месяца после первого зачисления льготных средств.

«ВТБ активно поддерживает социальную политику государства, направленную на помощь категориям населения, требующим особого внимания. К ним относятся и семьи с детьми. С помощью наших цифровых сервисов клиенты банка могут не только получить финансовую поддержку, но и дополнительные надбавки к государственным выплатам, медицинские страховки и защиту от мошенников. Комплексный проект по поддержке семей, получающих от государства пособия на детей, основывается на принципах устойчивого развития ВТБ. Уверен, в рамках него мы сможем поддержать десятки тысяч российских семей», – прокомментировал Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» Банка ВТБ (ПАО).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

господдержка
ВТБ
пособия
детские выплаты
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