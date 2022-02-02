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Жители Новосибирска пожаловались на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов

Фото Жители Новосибирска пожаловались на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов
Фото Жители Новосибирска пожаловались на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов

Фото Густаво Зырянова

Ждать результатов ПЦР-тестов на COVID-19 в Новосибирске приходится довольно долго, говорят местные жители.

Результатов ПЦР-тестов на коронавирус в Новосибирске по-прежнему приходится ждать долго, жалуются местные жители.

Горожанка Анна рассказала, что у её дочери взяли мазок на ковид в поликлинике на Родниках ещё в пятницу, 28 января, но в лабораторию они были отправлены только 1 февраля. Результатов до сих пор нет.

«Тест сдали в пятницу, 28 января. Только вчера он появился в работе. Где-то пять дней валялся. При этом все знакомые, кто там же сдавал тест, уже получили результаты», — отметила женщина.

Заведующая детским отделением пояснила, что часть пятничных тестов взяли в работу с задержкой из-за большой загрузки, добавила женщина в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Сама Анна и её супруг тоже сдали тесты, но днём позже дочери, 29 января. Оба также до сих пор в ожидании.

Напомним, что новосибирцы и ранее жаловались на длительное ожидание результатов ПЦР-тестов. В министерстве здравоохранения Новосибирской области говорили, что знают о проблеме и прорабатывают вопрос об открытии лабораторий в трёх районах, чтобы ускорить процесс проверки.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирск
поликлиника
коронавирус
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