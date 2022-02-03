100-летняя жительница Новосибирска умерла от COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске от коронавируса скончалась 100-летняя женщина.

Ещё 14 человек, в том числе столетняя женщина, скончались за сутки от коронавируса в Новосибирске. Об этом 3 февраля сообщил региональный оперативный штаб.

Среди умерших от ковида за сутки также шестеро мужчин 49 лет, 59 лет, 68 лет, 79 лет, 84 лет, 88 лет. Умершим женщинам было 59 лет, 64 года, 68 лет, 71 год, 82 года и 100 лет.

«Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии умерли 4 673 человека», – сообщили в оперштабе.

За последние сутки в области выявлено 1 347 новых заражений, в том числе 307 – среди детей. Это максимальные показатели заболеваемости с начала пандемии.

В отделениях реанимации находятся 253 человека. На ИВЛ – 34 пациента.

Напомним, в январе в Новосибирске от коронавируса скончался 100-летний ветеран ВОВ Николай Бонкин.