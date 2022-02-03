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«Без мата – не понимают»: жители Новосибирска признались в любви к нецензурной брани

Фото «Без мата – не понимают»: жители Новосибирска признались в любви к нецензурной брани
Фото «Без мата – не понимают»: жители Новосибирска признались в любви к нецензурной брани

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В начале февраля в мире отмечают день борьбы с ненормативной лексикой. Однако жители Новосибирска уверены, что жить в Сибири без мата нельзя.

Во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой Сиб.фм спросил горожан, как они относятся к обсценной лексике. Выяснилось, что новосибирцы не представляют свою жизнь без нецензурщины.

«В Сибири, да с нашей работой – без мата нельзя»;

«На работе без мата никак: просто не дойдет! Можно долго говорить, мол, вот чего же вы, ребята, так накосячили, а можно сказать коротко и емко. А вот в общественном транспорте, при дамах или детях это неуместно»;

«Это неуместно в рабочем коллективе, в общественных местах. В иных случаях, особенно в нервной обстановке, почему бы и нет»;

«Иногда приходится говорить на ненормативной лексике. Плохо, если человек без мата уже не может выразить свое мнение без мата, ему не хватает словарного запаса», – рассказали новосибирцы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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