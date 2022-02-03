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общество

Более 66 тысяч домохозяйств в Новосибирской области будут газифицированы в течение трёх лет

Фото Более 66 тысяч домохозяйств в Новосибирской области будут газифицированы в течение трёх лет
Фото Более 66 тысяч домохозяйств в Новосибирской области будут газифицированы в течение трёх лет

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Примерно 66 тысячам семей в Новосибирской области подведут газ к границе земельного участка.

В Новосибирске реализуется государственная программа догазификации региона. Об этом на очередной сессии Заксобрания Новосибирской области заявил губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что подведение газа к границе участка потребителя осуществляется за счёт газоснабжающей организации. Ранее, по его словам, затраты на себя брали новосибирские власти.

«В настоящее время в программу догазификации входит 66 тысяч домохозяйств. То есть 66 тысяч семей в ближайшие три года получат долгожданный газ. За первое полугодие реализации этой программы в 2021 году мы подвели газ к 1,5 тысячам домохозяйств», – пояснил губернатор.

Он добавил, что снятие финансовой нагрузки по подведению газа к участкам потребителя позволяет правительству пустить освободившиеся средства на дальнейшую газификацию отдалённых населённых пунктов области: в частности, на строительство двух газопроводов-отводов в сторону Черепановского и Сузунского районов.

Напомним, летом прошлого года Минприроды призвало ускорить газификацию крупных промышленных центров Урала и Сибири.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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