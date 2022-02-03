Бюджет развития: губернатор заявил о позитивной динамике в экономике Новосибирской области

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3 февраля во время отчёта перед Законодательным собранием губернатор Андрей Травников дал оценку работе регионального правительства в 2021 году и обозначил главные задачи по развитию Новосибирской области на среднесрочную перспективу. Одним из достижений прошедшего года глава региона называет позитивную динамику основных показателей экономики.

По ряду показателей экономического развития Новосибирская область демонстрирует темпы роста выше среднероссийских. Так, индекс промышленного производства вырос в два раза выше, чем в среднем по России, – на 9,8 процента. Выше общероссийских и динамика основных отраслей: в обрабатывающих производствах она составила 109,3 % (в среднем по РФ – 105,2 %).

В регионе построено более 2 млн кв. м жилья (на 3,1 % больше чем в 2020 году). Здесь Новосибирская область вновь заняла лидерские позиции в Сибирском федеральном округе, вошла в десятку лучших по России.

«Ожидаем, что инвестиции в основной капитал превысят 280 миллиардов рублей. Подросла среднемесячная начисленная номинальная зарплата одного работника – на 10,7 процента. Почти на четыре тысячи выросло за минувший год и количество субъектов малого и среднего бизнеса – до 143 тысяч, а их оборот составил почти 2 триллиона рублей», – заявил Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что прошлый год Новосибирская область начала с консервативным бюджетом, рассчитывая получить 188 млрд дохода, из которых 141 – собственные средства.

«К концу года восстановление экономической активности предопределило рост доходной части бюджета до 237 миллиардов рублей – на 28 процентов выше показателей 2020 года. Уровень собственных доходов составил 162 миллиарда рублей. Объём поступления федеральных средств в полтора раза превысил наши ожидания. Это по-настоящему бюджет развития. Бюджет, который позволял нам в течение года несколько раз выделять муниципалитетам дополнительные субсидии на решение первоочерёдных финансово-экономических вопросов», – заявил Андрей Травников.

Так, Новосибирск получил более 750 млн рублей на приведение в порядок улично-дорожной сети. Эти средства пошли на ремонт 240 дорожных объектов – от магистралей до улиц частного сектора и тротуаров. В общей сложности на строительство и ремонт дорожных объектов города в 2021 году направлено более 6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Серьёзное внимание региональные власти по-прежнему уделяют сохранению финансовой устойчивости муниципалитетов. В связи с отменой ЕНВД для муниципальных районов нормативы отчислений по «упрощёнке» были увеличены до 50 % и для городских округов – до 16,5 %.

Глава региона также высказал слова благодарности депутатам Заксобрания за совместную работу с правительством области по корректировке бюджета в течение года.