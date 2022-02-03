День до старта — полная программа выступлений новосибирских спортсменов на Олимпиаде 2022 в Пекине

Фото и скриншот с сайта olympics.com; фото с сайта министерства спорта Новосибирской области, Федерации сноуборда России, фото с официального сайта ОКР

До старта Олимпийских игр в Пекине остался один день. Вся информация об участии спортсменов из Новосибирска в зимней Олимпиаде — в материале Сиб.фм.

Когда и где пройдут олимпийские игры 2022

XXIV Олимпийские зимние игры открываются 4 февраля 2022 года в Пекине — столице Китая. Церемония закрытия состоится 20 февраля. За это время в соревнованиях примут участие четыре тысячи спортсменов из 92 стран.

Первые Олимпийские игры были летними и прошли в столице Греции — Афинах, в 1896 году. Наши спортсмены впервые выступили на состязаниях в 1900 году, а первую золотую медаль получил фигурист Николай Панин-Коломенкин в 1908 году.

Где зажигается факел олимпийского огня

В 2022 году факел зимних Олимпийских игра назвали «Летящим». Его дизайн развивает тему чаши олимпийского огня: её выполнили в форме гигантского свитка для летней Олимпиады в Пекине-2008. Зажжёный огонь к зимним Олимпийским играм передали в Пекин в октябре 2021 года.

Сколько комплектов медалей разыгрывается на олимпийских играх

В 2022 году на Олимпиаде разыграют 109 комплектов медалей. Соревнования пройдут в 15 видах спорта. ТВ-трансляции из Китая можно будет увидеть на федеральных каналах: Первом, «России 1» и «Матч ТВ».

На Олимпийских играх в 2022 году сборная России снова выступит без гимна и флага — это ограничения, обусловленные санкциями ВАДА [Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. ред.].

За какими видами спорта следить на Олимпийских играх-2022

На зимней Олимпиаде-2022 развернётся борьба за лидерство в таких видах спорта: хоккей с шайбой, биатлон, фигурное катание, лыжные виды спорта, кёрлинг, бобслей, скелетон, конькобежный спорт, шорт-трек, санный спорт.

Основная масса стартов откроется с 5 февраля. Полное расписание и официальный календарь всех игр опубликованы olympteka.ru.

Кто из Новосибирска выступает на Олимпийских играх в 2022 году

Недавно Сиб.фм подробно рассказывал о трёх спортсменах из Новосибирска, которые попали в сборную России в 2022 году.

25-летняя Мария Васильцова выступит в дисциплине сноуборд-кросс. За 10 лет занятия любимым спортом девушке удалось стать мастером спорта, завоевать по две золотых и две серебряных медали чемпионата России, а также выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году — тогда она заняла 18-е место.

22-летний биатлонист Даниил Серохвостов — чемпион мира в эстафете по юниорам 2020 года. В сезоне 2021/22 он продемонстрировал яркие результаты на этапах Кубка мира среди взрослых спортсменов в составе сборной команды: третьи места на этапах в Эстерсунде (Швеция) и Хохфильцене (Австрия), первое место на этапе в Рупольдинге (Германия), второе место на этапе в Антхольце (Италия).

Замыкает тройку 26-летний бобслеист Михаил Мордасов. В 2018 году воспитанник Новосибирского центра высшего спортивного мастерства стал чемпионом Европы в австрийском Инсбруке в паре с Ростиславом Гайтюкевичем.

Почему из 11 новосибирских спортсменов, претендовавших на участие в Олимпийских играх, в сборную вошли только трое, Сиб.фм объяснял здесь.

Известно, что кроме спортсменов, на Олимпиаде появятся ещё шестеро новосибирцев: президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Олимпийского совета в Новосибирской области Игорь Коротнев, судья по горнолыжному спорту Андрей Галайко, дизайнер трасс по сноуборд-кроссу Роман Алексеевский, тренеры Денис Лампартер и Антон Благовидов.

Как пояснили в региональном Минспорта, их присутствие на соревнованиях — тоже немаловажное событие.

Как ранее рассказывал Сиб.фм, в 2022 году талисманом Олимпиады стала панда Бин Дунь Дунь.

Она облачена в ледяной костюм, который похож на космический скафандр — это символизирует связь с новыми технологиями и безграничность возможностей. Алое сердечко на лапе талисмана демонстрирует гостеприимство Китая.