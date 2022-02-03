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Депутата КПРФ исключили из фракции в горсовете Новосибирска за «предательство избирателей»

Фото Депутата КПРФ исключили из фракции в горсовете Новосибирска за «предательство избирателей»
Фото Депутата КПРФ исключили из фракции в горсовете Новосибирска за «предательство избирателей»

Фото Сиб.фм; с сайта Совета депутатов Новосибирска

Депутат КПРФ Алексей Михайлов был исключён из фракции коммунистов в горсовете Новосибирска за одобрение строительства жилмассива в Первомайском районе.

Коммунист Алексей Михайлов был исключён из состава фракции КПРФ в Совете депутатов города Новосибирска за принципиальное изменение своей позиции относительно жилой застройки улицы Узорной в Первомайском районе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Антон Тыртышный.

Вопрос касается строительства жилмассива, возведение которого вызвало критику со стороны депутатов-коммунистов. Предполагается, что появление нескольких высотных жилых домов на улице Узорной «вызовет критическое ухудшение транспортной ситуации в районе Матвеевского переезда и в целом в Первомайском районе». Того же мнения раньше придерживался и депутат-коммунист Алексей Михайлов, однако недавно он резко изменил свою позицию и сегодня уже одобряет строительство жилмассива.

«Фракция считает это предательством интересов избирателей», – сообщил Тыртышный.

По его словам, за исключение Михайлова проголосовали 7 членов фракции из 7 присутствовавших.

Напомним, ранее жители Новосибирска составили топ лучших и худших жилмассивов города.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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