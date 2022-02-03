Депутаты Законодательного собрания единогласно одобрили доклад губернатора Андрея Травникова

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В своём отчётном докладе перед депутатами Законодательного собрания губернатор Андрей Травников отметил, что 2021 год стал экономически успешным для Новосибирской области, так как регион преодолел паузу первого года пандемии и вернул темпы развития.

Глава региона пояснил, что при подготовке выступления перед депутатами выбрал 5 наиболее значимых результатов и достижений 2021 года и 5 проблем, решение которых в первую очередь требует дополнительного внимания и усилий.

В числе достижений года – позитивная динамика основных показателей экономики. Индекс промышленного производства вырос в два раза выше, чем в среднем по России – на 9,8 процента. Выше общероссийских и динамика основных отраслей – в обрабатывающих производствах она составила 109,3 % (по России – 105,2 %).

Также губернатор отметил невиданные за последние годы объёмы введения в строй объектов социальной сферы, в частности, медицинских учреждений, серьёзные темпы жилищного строительства (первые в Сибирском федеральном округе – более 2 млн кв. м жилья), рост инвестиций в основной капитал (более 280 млрд рублей), рост числа субъектов малого и среднего бизнеса и их оборота, формирование бюджета развития на ближайшие три года, реализацию на хорошем уровне национальных проектов, сбор рекордного урожая аграриями региона.

Среди основных проблем, с которыми столкнулся регион, – преодоление пандемийной демографической ямы, трудности со строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов в связи с продолжающимся с 2020 года ростом цен на строительные материалы, реформа системы обращения с отходами, ряд резонансных коррупционных нарушений и преступлений.

Андрей Травников подчеркнул, что разговором с депутатами он остался очень доволен. «Прозвучал запрос на более частую коммуникацию – вполне возможно, это влияние пандемийного года. Действительно, многие форматы общения в прошлом году мы были вынуждены отменить из-за ограничений и беспокойства за здоровье депутатов. На запрос отреагируем и в этом году будем встречаться чаще».

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил Андрея Травникова и членов областного правительства за неизменно конструктивный диалог и отметил, что единогласная поддержка итогового отчёта губернатора говорит сама за себя.

«Конечно, от депутатов звучит много вопросов, потому что это большие бюджетные деньги. Такой поддержки со стороны депутатов деятельности губернатора и правительства региона не было ни разу с 2001 года. Большое спасибо депутатам за понимание и конструктивную работу».

Полный текст отчётного доклада губернатора Андрея Травникова перед депутатами Законодательного собрания Новосибирской области будет размещён на сайте правительства Новосибирской области в течение дня.