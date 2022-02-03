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Депутаты Законодательного собрания единогласно одобрили доклад губернатора Андрея Травникова

Фото Депутаты Законодательного собрания единогласно одобрили доклад губернатора Андрея Травникова
Фото Депутаты Законодательного собрания единогласно одобрили доклад губернатора Андрея Травникова

Фото nso.ru

В своём отчётном докладе перед депутатами Законодательного собрания губернатор Андрей Травников отметил, что 2021 год стал экономически успешным для Новосибирской области, так как регион преодолел паузу первого года пандемии и вернул темпы развития.

Глава региона пояснил, что при подготовке выступления перед депутатами выбрал 5 наиболее значимых результатов и достижений 2021 года и 5 проблем, решение которых в первую очередь требует дополнительного внимания и усилий.

В числе достижений года – позитивная динамика основных показателей экономики. Индекс промышленного производства вырос в два раза выше, чем в среднем по России – на 9,8 процента. Выше общероссийских и динамика основных отраслей – в обрабатывающих производствах она составила 109,3 % (по России – 105,2 %).

Также губернатор отметил невиданные за последние годы объёмы введения в строй объектов социальной сферы, в частности, медицинских учреждений, серьёзные темпы жилищного строительства (первые в Сибирском федеральном округе – более 2 млн кв. м жилья), рост инвестиций в основной капитал (более 280 млрд рублей), рост числа субъектов малого и среднего бизнеса и их оборота, формирование бюджета развития на ближайшие три года, реализацию на хорошем уровне национальных проектов, сбор рекордного урожая аграриями региона.

Фото Депутаты Законодательного собрания единогласно одобрили доклад губернатора Андрея Травникова 2

Среди основных проблем, с которыми столкнулся регион, – преодоление пандемийной демографической ямы, трудности со строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов в связи с продолжающимся с 2020 года ростом цен на строительные материалы, реформа системы обращения с отходами, ряд резонансных коррупционных нарушений и преступлений.

Андрей Травников подчеркнул, что разговором с депутатами он остался очень доволен. «Прозвучал запрос на более частую коммуникацию – вполне возможно, это влияние пандемийного года. Действительно, многие форматы общения в прошлом году мы были вынуждены отменить из-за ограничений и беспокойства за здоровье депутатов. На запрос отреагируем и в этом году будем встречаться чаще».

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил Андрея Травникова и членов областного правительства за неизменно конструктивный диалог и отметил, что единогласная поддержка итогового отчёта губернатора говорит сама за себя.

«Конечно, от депутатов звучит много вопросов, потому что это большие бюджетные деньги. Такой поддержки со стороны депутатов деятельности губернатора и правительства региона не было ни разу с 2001 года. Большое спасибо депутатам за понимание и конструктивную работу».

Полный текст отчётного доклада губернатора Андрея Травникова перед депутатами Законодательного собрания Новосибирской области будет размещён на сайте правительства Новосибирской области в течение дня.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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губернатор
Правительство Новосибирской области
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