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общество

Экс-боксёр рассказал о правильной самообороне на улице

Фото Экс-боксёр рассказал о правильной самообороне на улице
Фото Экс-боксёр рассказал о правильной самообороне на улице

Фото с сайта pixabay.com

Бывший боксёр призвал граждан создавать минимальное количество конфликтных ситуаций на улице.

Бывший профессиональный боксёр, депутат Госдумы Дмитрий Пирог пояснил: во время уличного конфликта необходимо применять навыки, которые помогут из него выйти без серьёзных травм. Как добавил парламентарий в беседе с NEWS.ru, помочь могут единоборства и бокс.

Мы живём в современном мире, который подразумевает, что он цивилизован. Поэтому отпор на улице особо никому давать не надо и стараться самому создавать как можно меньше конфликтных ситуаций. Соответственно, нужно применять навыки, которые поспособствуют без критичных травм выйти из ситуации. Единоборства, прежде всего бокс — а поскольку я являюсь представителем этого вида спорта, это искусство не бить, а защищаться. Ну и любые единоборства для молодого человека — это возможность защититься. Но прежде всего, когда молодые ребята, дети, занимаются единоборствами — они добиваются внутренней уверенности в себе, доброты, —

подчеркнул Пирог.

Также в начале января стало известно о повышении минимального возраста, с которого разрешается владеть огнестрельным оружием.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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конфликт
защита
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