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Ещё одна индексация: кому выплатят рекордную прибавку к пенсии после февральского повышения в 2022 году

Фото Ещё одна индексация: кому выплатят рекордную прибавку к пенсии после февральского повышения в 2022 году
Фото Ещё одна индексация: кому выплатят рекордную прибавку к пенсии после февральского повышения в 2022 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В 2022 в России подготавливают новую индексацию пенсий, процент увеличения в которой будет рекордным за последние годы.

С 1 апреля 2022 года социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению увеличатся в России, сообщает PRIMPRESS.

В 2022 году на повышение соцпенсий в бюджете Пенсионного фонда закладывалось 7,7% . Тем не менее, итоговая индексация будет выше — об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Увеличение процента индексации произошло в связи с поручением президента РФ — ранее он указал повысить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум на уровень текущей инфляции, а не прогнозируемой. Это и стало причиной усиленного роста показателей.

Таким образом, пенсии неработающих российских пенсионеров в феврале проиндексировали на 8,6% — ранее закладывалось 5,9%.

По предположениям политика, подобный алгоритм распространится и на социальные пенсии. Их получают граждане, которым недостаёт стажа или баллов для назначения обычной страховой пенсии по старости. Пенсия этого типа в России назначается на пять лет позже пенсионного возраста.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

выплаты
пенсия
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