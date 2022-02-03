Генпрокуратура РФ указала на проблемы с жильём для детей-сирот в Новосибирской области

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В Новосибирской области существует ряд проблем, касающихся детей-сирот, в том числе низкий уровень обеспечения их жильём, заявил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

2 февраля состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Новосибирской области при участии заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина.

Подводя итоги работы надзорного ведомства в регионе в 2021 году, он акцентировал внимание на проблемах детей.

«Ограниченные бюджетные средства не позволяют снизить число детей-сирот, не реализовавших возникшее право на получение жилья, в регионе более 11 тысяч детей-инвалидов, тысячи ребятишек не имеют возможности ходить в дошкольные учреждения», — констатировал замгенпрокурора.

Демешин поручил областной прокуратуре провести расширенный круглый стол по данным вопросам с участием опекунов, детей, соцработников, общественных организаций и получить от них всю необходимую информацию для решения проблем.

Проблема с обеспечением детей-сирот жильём в регионе стоит остро. Напомним, ранее Сиб.фм писал об осиротевших тройняшках из Новосибирска, в течение 10 лет безуспешно пытающихся получить жильё от государства. Без положенных квартир остаются до сих пор и многие другие оставшиеся без попечения родителей дети. При этом все средства (1,3 млрд рублей), направленные на решение жилищного вопроса сирот в 2021 году, были освоены. В сравнении с 2020 годом квартиры получили вдвое больше несовершеннолетних.