Иллюзионист Сафронов опроверг госпитализацию из-за COVID-19

Иллюзионист Андрей Сафронов не подтвердил информацию о госпитализации из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Постановщик трюков-иллюзий Андрей Сафронов опроверг сообщения СМИ о госпитализации, вызванной осложнениями после перенесённого коронавируса. В разговоре с NEWS.ru он рассказал: на данный момент его семья проходит ежегодную диспансеризацию.

Всё хорошо. Мы всей семьёй раз в год проходим обычное годовое обследование организма. Просто пресса любит всё преувеличивать. Я ковидом не болел, у меня вакцинация. Всем хорошего настроения! —

поделился Андрей.

Накануне несколько СМИ сообщали, что Андрей Сафронов, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ, попал в больницу из-за последствий COVID-19.