Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Иллюзионист Сафронов опроверг госпитализацию из-за COVID-19

Фото Иллюзионист Сафронов опроверг госпитализацию из-за COVID-19
Фото Иллюзионист Сафронов опроверг госпитализацию из-за COVID-19

Фото из Instagram-аккаунта Андрея Сафронова

Иллюзионист Андрей Сафронов не подтвердил информацию о госпитализации из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Постановщик трюков-иллюзий Андрей Сафронов опроверг сообщения СМИ о госпитализации, вызванной осложнениями после перенесённого коронавируса. В разговоре с NEWS.ru он рассказал: на данный момент его семья проходит ежегодную диспансеризацию.

Всё хорошо. Мы всей семьёй раз в год проходим обычное годовое обследование организма. Просто пресса любит всё преувеличивать. Я ковидом не болел, у меня вакцинация. Всем хорошего настроения! —

поделился Андрей.

Накануне несколько СМИ сообщали, что Андрей Сафронов, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ, попал в больницу из-за последствий COVID-19.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

коронавирус
Ковид
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17825
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
12832
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
12055
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11291
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
11204
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
9143
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7899
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber