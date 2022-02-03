Иллюзионист Сафронов опроверг госпитализацию из-за COVID-19

Фото из Instagram-аккаунта Андрея Сафронова
Иллюзионист Андрей Сафронов не подтвердил информацию о госпитализации из-за заражения коронавирусной инфекцией.
Всё хорошо. Мы всей семьёй раз в год проходим обычное годовое обследование организма. Просто пресса любит всё преувеличивать. Я ковидом не болел, у меня вакцинация. Всем хорошего настроения! —
поделился Андрей.
Накануне несколько СМИ сообщали, что Андрей Сафронов, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ, попал в больницу из-за последствий COVID-19.
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