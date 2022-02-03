«Нет смысла оттягивать решение»: губернатор Травников ответил на вопросы депутатов Заксобрания Новосибирской области о результатах 2021 года

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвел итоги минувшего года в регионе и ответил на вопросы парламентариев. Сиб.фм рассказывает, о чем депутаты спрашивали главу региона и как на них отреагировал руководитель области.

3 февраля на 17-ой сессии 7-го созыва Законодательного собрания Новосибирской области губернатор Андрей Травников появился с традиционным отчётом о проделанной работе по итогам минувшего года. Глава региона в своём выступлении выделил 5 достижений области за прошедшие 12 месяцев и 5 насущных вопросов, которые требуют тщательной проработки.

Так, в числе позитивных моментов губернатор отметил динамику экономического развития области, увеличение доходной части бюджета, достижения в аграрном секторе, миграционный прирост населения и реализацию нацпроектов. В списке проблем, по мнению Андрея Травникова, оказались естественная убыль населения, которую не перекрывает рождаемость, задержки ввода в эксплуатацию социально значимых объектов, трудности с реализацией «мусорной» реформы, а также коррупцонные скандалы в области и отставание по срокам выполнения наказов избирателей.

Значительная часть выступления губернатора Новосибирской области была посвящена ответам на вопросы депутатов.

«Интересы селян необходимо лоббировать»

Первый зампред Заксобрания Андрей Панфёров поинтересовался у Травникова, как, по его мнению, в Новосибирской области будет реализовываться госпрограмма по развитию сельских территорий.

Глава региона отметил, что темп реализации программы комплексного развития сельских территорий (КРСТ) зависит от двух факторов. Во-первых, от увеличения объёма финансирования программы «в целом по стране», поскольку в этом случае будет обеспечен приток средств в область на соответствующие мероприятия.

«Я попросил бы активно пролоббировать интересы селян всей страны и Новосибирской области в частности», — заявил Травников, обращаясь к присутствовавшим на сессии сенаторам и депутатам Госдумы от Новосибирской области.

Во-вторых, не стоит забывать, что многое в этом вопросе зависит от местных властей, добавил губернатор. Поэтому руководителям административных центров необходимо наладить качественную подготовку документов: не все муниципальные команды одинаково хорошо готовят заявки и впоследствии могут защитить проекты, пояснил глава региона.

Также Травников отметил, что развитию сельских территорий в будущем поспособствует реконструкция автодороги «Татарск-Чистоозерное-Купино-Баган-Карасук», которая сегодня является единственной связывающей районные центры, но до сих пор не имеет твердого асфальтобетонного покрытия. Новосибирские власти приняли решение приступить к реализации масштабного проекта, рассчитанного на ближайшие пять лет, но при учёте, что из Москвы на эти цели будут выделены дополнительные средства.

Когда в Новосибирске построят новые поликлиники?

«Когда будут построены и введены в эксплуатацию 7 поликлиник в Новосибирске? По соглашению с концессионером их должны были ввести в эксплуатацию до 1 января 2022 года», — спросил депутат от партии КПРФ Александр Козлов.

Губернатор признал, что отставание допущено, и соответствующие претензии генподрядчику по этому поводу были высказаны. По его словам, проектная документация по поликлиникам была разработана только в конце 2021 года.

Травников пояснил, что в 2020 году российским Минздравом были введены новые требования к оснащению поликлиник, поэтому «техзадание» по строительству поликлиник было пересмотрено: медучреждения «стали больше по объёму и насыщеннее по оборудованию». Всё это отразилось на окончательной стоимости строительства: с 12 миллиардов рублей объём требуемых средств был увеличен до 21 миллиарда.

«В отношении 3 поликлиник, на которых работы уже идут, я могу назвать срок (ввода в эксплуатацию) – декабрь 2023 года, опираясь на уверенное заявление подрядчика, который работает на этих объектах. В отношении ещё 4 поликлиник.. всё зависит от результатов конкурсных процедур. На прошлый конкурс заявок не поступило. Лично отслеживаю этот вопрос и участвуют в переговорах с потенциальными генподрядчиками», — резюмировал губернатор.

Принудительной вакцинации детей не будет

Депутат от партии ЛДПР Наталья Красовская поинтересовалась у губернатора, как в регионе, учитывая прирост заразившихся коронавирусом, будет организована вакцинации людей пожилого возраста, а также детей и подростков, избегая при этом социального напряжения.

«Ваш вопрос наверняка связан со слухами о том, что якобы будет вводиться обязательная вакцинация для детей, для подростков, для студентов. Подтверждаю, что обязательной вакцинации не предполагается», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в регионе единственный метод мотивации поставить прививку – убедить человека. Для того, чтобы населению было удобно принять участие в программе вакцинации в области по-прежнему будут действовать выездные прививочные пункты, мобильные амбулатории, временные пункты на производствах, в школах, в местах массового скопления людей.

«Газ будет»

Когда нуждающимся жителям Новосибирска подведут газ, поинтересовался у главы региона единоросс Евгений Покровский. Он подчеркнул, что санкции заставили руководство «Газпрома» обратить свое внимание на внутренний рынок, но не осталась ли Новосибирская область в стороне?

Не осталась, заверил губернатор. В Новосибирской области реализуется государственная программа догазификации региона.

«В настоящее время в программу входит 66 тысяч домохозяйств. То есть 66 тысяч семей в ближайшие три года получат долгожданный газ. За первое полугодие реализации этой программы в 2021 году мы подвели газ к 1,5 тысячам домохозяйств», – пояснил губернатор.

Травников пояснил, что подведение газа к границе участка потребителя осуществляется за счёт газоснабжающей организации. Ранее, по его словам, затраты на себя брали новосибирские власти. Снятие определенной финансовой нагрузки позволяет правительству пустить освободившиеся средства на дальнейшую газификацию отдалённых населённых пунктов области: в частности, на строительство двух газопроводов-отводов в сторону Черепановского и Сузунского районов.

«Мусорной» концессии конец?

Нужна ли региону «мусорная» концессия в том виде, в каком она существует сегодня, если концессионер (компания «Экология-Новосибирск») ничего не построил за 5 лет (предполагалось строительство двух мусороперерабатывающих комплексов), да ещё «накопил долгов под 200 миллионов рублей», поинтересовался депутат от КПРФ Вадим Агеенко.

Отвечая на вопрос, Андрей Травников подчеркнул, что «Экология-Новосибирск» пыталась согласовать изменение соглашения в УФАС, но представители антимонопольной службы на уступки не пошли.

«Сегодня нет смысла оттягивать решение по расторжению соглашения», – подчеркнул Андрей Травников.

Предполагается, что новосибирские власти расторгнут соглашение по «мусорной» концессии в течение первого полугодия 2022 года. При этом расторжение соглашения по «мусорной» концессии не означает окончательный разрыв деловых отношений с «Экологией-Новосибирск»: компания продолжит выполнять обязанности регионального оператора в том числе потому, что «у неё большие (долговые) обязательства» перед подрядчиком. По предварительным оценкам, задолженность компании перед новосибирскими предпринимателями составляет порядка 700 млн рублей.

«К кому претензии?!»

Депутат от партии «Родина» Вячеслав Илюхин обратил внимание губернатора на то, что все самые масштабные стройки в Новосибирске (четвертый мост, поликлиники, новый ЛДС) «отданы» иногородним генподрядчикам, которые в свою очередь не вовремя рассчитываются с местными подрядчиками. Копятся долги перед новосибирскими предпринимателями, что впоследствии может негативно сказаться на развитии малого и среднего бизнеса в области, добавил Илюхин.

«Есть ли возможность наших предпринимателей поддержать, чтобы они зашли на строительство масштабных объектов в будущем?» — спросил у губернатора депутат.

Андрей Травников, отвечая на вопрос, подчеркнул, что на тех проектах, которые сегодня реализуются в Новосибирске, генподрядчики – не местные (московские компании), но большинство подрядных и субподрядных организаций — новосибирские.

«Что касается доступа местных организаций к будущим проектам, то на самом деле доступ никто и не ограничивал. Конкретные примеры. Концессия по школам – ни одной заявки от местных предпринимателей не поступило. Соглашение по 7 поликлиникам. В 2016 году обсуждали концессию, не нашлось желающих. Обсуждали еще в течение нескольких лет. Ни одной инициативы со стороны местных организаций. К кому претензии?!» — отметил губернатор.

Новый ЛДС – наследие

Наконец, что даст Новосибирску проведение Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, поинтересовался депутат от ЛДПР Александр Щербак.

От проведения масштабного международного спортивного состязания Новосибирской области достанется наследие, отметил Андрей Травников.

«Это новый ледовый дворец, уникальный центр притяжения с транспортной доступностью для левого берега, его дальнейшее развитие в рекреационных целях», — пояснил глава региона.

Он также добавил, что международные спортивные соревнования в Новосибирске с привлечением большого количества иностранных болельщиков – это хороший повод «навести порядок в своем доме», который останется жителям после того, как мероприятия завершатся.

Ответы губернатора на эти и другие вопросы были информативны и убедительны. Отчёт главы региона, а значит и ситуацию в области, депутаты признали удовлетворительными.