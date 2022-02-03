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Как получить QR-код по антителам с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах»

Фото Как получить QR-код по антителам с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах»
Фото Как получить QR-код по антителам с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах»

Фото: Сиб.фм

С 1 февраля 2022 года QR-код смогут получить не переболевшие и не вакцинированные от коронавируса граждане. Об этом не раз заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Сертификат будет выдаваться на год, если у вас был положительный ПЦР-тест на ковид, и на полгода, если у вас есть антитела к коронавирусу.

Такое решение поможет решить проблему множества россиян с наличием цифрового кода, который в период пандемии даёт возможность посещать рестораны и учреждения культуры. По словам Татьяны Голиковой, в базе Роспотребнадзора около 300 тысяч россиян, которые в течение года сдавали ПЦР-тест на коронавирус и у которых он был положительным.

Фото Как получить QR-код по антителам с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах» 2

«Получить сертификат со сроком действия один год эти граждане могут сдав сегодня тест на антитела», – комментировала вице-премьер.

Кроме того, сертификат на полгода смогут получить те, кто официально не болел коронавирусом, но мог перенести его бессимптомно.

Фото Как получить QR-код по антителам с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах» 3

«Таким гражданам сертификат выдаётся только на шесть месяцев, потому что мы не знаем, когда они переболели», – подчеркнула Голикова. Она рекомендовала им через полгода всё-таки сделать прививку.

Работа по запуску системы QR-кодов на «Госуслугах» активно ведётся Минздравом РФ, Роспотребнадзором и Минцифры РФ.

Фото Как получить QR-код по антителам с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах» 4

«Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы. Если говорить о сроках, то мы предполагаем, что изменения в постановления Правительства РФ и соответствующие приказы Минздрава РФ и Роспотребнадзора будут приняты до 1 февраля 2022 года», – рассказала Татьяна Голикова в ходе брифинга о ситуации с COVID-19, который транслировался на телеканале «Россия-24».

Фото Как получить QR-код по антителам с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах» 5

Для того чтобы получить QR-код по антителам, необходимо выполнить следующие действия:

  • сдаём тест на антитела;
  • получаем результаты исследования;
  • обращаемся к лечащему врачу для регистрации результатов теста на антитела;
  • спустя 1-3 дня заходим в личный кабинет на портале «Госуслуги»;
  • переходим на вкладку «Сведения об иммунизации COVID-19»;
  • скачиваем готовый QR-код.

Фото Как получить QR-код по антителам с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах» 6

В случае если информация о результатах исследования на антитела не поступила из медицинской организации в положенный срок, гражданин имеет право подать жалобу. На время рассмотрения претензии ему выдают временный QR-код, срок действия которого ограничен двумя неделями. Та же инструкция подойдёт и для получения QR-кода по результатам ПЦР-теста.

Ранее Сиб.фм писал о том, что инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19. Почему перестали считываться QR-коды, а также чем лечить «омикрон» в домашних условиях – памятка Минздрава.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
госуслуги
коронавирус
сертификат
антитела
вакцинация
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