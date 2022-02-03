Как получить QR-код по антителам с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах»

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С 1 февраля 2022 года QR-код смогут получить не переболевшие и не вакцинированные от коронавируса граждане. Об этом не раз заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Сертификат будет выдаваться на год, если у вас был положительный ПЦР-тест на ковид, и на полгода, если у вас есть антитела к коронавирусу.

Такое решение поможет решить проблему множества россиян с наличием цифрового кода, который в период пандемии даёт возможность посещать рестораны и учреждения культуры. По словам Татьяны Голиковой, в базе Роспотребнадзора около 300 тысяч россиян, которые в течение года сдавали ПЦР-тест на коронавирус и у которых он был положительным.

«Получить сертификат со сроком действия один год эти граждане могут сдав сегодня тест на антитела», – комментировала вице-премьер.

Кроме того, сертификат на полгода смогут получить те, кто официально не болел коронавирусом, но мог перенести его бессимптомно.

«Таким гражданам сертификат выдаётся только на шесть месяцев, потому что мы не знаем, когда они переболели», – подчеркнула Голикова. Она рекомендовала им через полгода всё-таки сделать прививку.

Работа по запуску системы QR-кодов на «Госуслугах» активно ведётся Минздравом РФ, Роспотребнадзором и Минцифры РФ.

«Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы. Если говорить о сроках, то мы предполагаем, что изменения в постановления Правительства РФ и соответствующие приказы Минздрава РФ и Роспотребнадзора будут приняты до 1 февраля 2022 года», – рассказала Татьяна Голикова в ходе брифинга о ситуации с COVID-19, который транслировался на телеканале «Россия-24».

Для того чтобы получить QR-код по антителам, необходимо выполнить следующие действия:

сдаём тест на антитела;

получаем результаты исследования;

обращаемся к лечащему врачу для регистрации результатов теста на антитела;

спустя 1-3 дня заходим в личный кабинет на портале «Госуслуги»;

переходим на вкладку «Сведения об иммунизации COVID-19»;

скачиваем готовый QR-код.

В случае если информация о результатах исследования на антитела не поступила из медицинской организации в положенный срок, гражданин имеет право подать жалобу. На время рассмотрения претензии ему выдают временный QR-код, срок действия которого ограничен двумя неделями. Та же инструкция подойдёт и для получения QR-кода по результатам ПЦР-теста.

Ранее Сиб.фм писал о том, что инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19. Почему перестали считываться QR-коды, а также чем лечить «омикрон» в домашних условиях – памятка Минздрава.