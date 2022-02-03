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общество

Мэр Новосибирска составил антирейтинг территорий с плохой уборкой снега

Фото Мэр Новосибирска составил антирейтинг территорий с плохой уборкой снега
Фото Мэр Новосибирска составил антирейтинг территорий с плохой уборкой снега

Фото Густаво Зырянова

Глава Новосибирска Анатолий Локоть назвал три городские локации, где хуже всего справляются с очисткой от снега.

3 февраля во время «Часа с мэром» глава Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, какие улицы считает наиболее проблемными в плане уборки снега.

«Прежде всего это площадь Маркса и прилегающие пешеходные улицы по проспекту Маркса и по Ватутина. На этом перекрёстке (я специально выезжал, посмотрел) состояние тротуара критическое. Ну и, конечно, ещё одна территория — это площадь Калинина», — пояснил он.

Локоть отметил, что перечисленным локациям сегодня уделяют особое внимание и рассчитывают привести их в порядок в первую очередь.

Также мэр добавил, что плачевная ситуация в этих местах во многом складывается из-за предпринимателей, которые должным образом не следят за прилегающей территорией.

Напомним, в мэрии ранее подробно объясняли, кто несёт ответственность за состояние тротуаров. Как отметил Локоть, с этих лиц в соответствии с законодательством осуществляется спрос.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

снег
Новосибирск
Локоть
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