Мэр Новосибирска составил антирейтинг территорий с плохой уборкой снега

Фото Густаво Зырянова

Глава Новосибирска Анатолий Локоть назвал три городские локации, где хуже всего справляются с очисткой от снега.

3 февраля во время «Часа с мэром» глава Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, какие улицы считает наиболее проблемными в плане уборки снега.

«Прежде всего это площадь Маркса и прилегающие пешеходные улицы по проспекту Маркса и по Ватутина. На этом перекрёстке (я специально выезжал, посмотрел) состояние тротуара критическое. Ну и, конечно, ещё одна территория — это площадь Калинина», — пояснил он.

Локоть отметил, что перечисленным локациям сегодня уделяют особое внимание и рассчитывают привести их в порядок в первую очередь.

Также мэр добавил, что плачевная ситуация в этих местах во многом складывается из-за предпринимателей, которые должным образом не следят за прилегающей территорией.

Напомним, в мэрии ранее подробно объясняли, кто несёт ответственность за состояние тротуаров. Как отметил Локоть, с этих лиц в соответствии с законодательством осуществляется спрос.