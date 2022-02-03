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Минздрав Новосибирской области объяснил смертность детей от COVID-19

Фото Минздрав Новосибирской области объяснил смертность детей от COVID-19
Фото Минздрав Новосибирской области объяснил смертность детей от COVID-19

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Минздраве Новосибирской области объяснили смерть 3-летней и 7-летней девочек от COVID сопутствующими заболеваниями.

Министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов прокомментировал детские смерти от COVID в регионе. Глава минздрава региона заявил, что в НСО детская смертность является минимальной.

«У нас минимальная смертность от коронавируса у детей. На сегодня нет никакой тенденции детской смертности, при этом мы видим много детских госпитализаций: третья детская больница ранее никогда не была перепрофилирована на 300 коек», – заявил Константин Хальзов

Министр здравоохранения Новосибирской области прокомментировал смерть двух маленьких пациенток с COVID – девочек 3 и 7 лет. Хальзов отметил, что у детей были тяжелые сопутствующие патологии и причиной смерти стал не COVID.

«Коронавирус, конечно, сыграл определенную роль, но у каждого ребенка было серьезное сопутствующее заболевание», – заключил глава минздрава НСО.

Сегодня в Новосибирской области установлен новый антирекорд по COVID. За последние сутки в области выявлено 1 347 новых заражений, в том числе 307 – среди детей. Это максимальные показатели заболеваемости с начала пандемии.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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