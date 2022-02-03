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Нефтепроводное предприятие применяет современные приборы для диагностики

Фото Нефтепроводное предприятие применяет современные приборы для диагностики
Фото Нефтепроводное предприятие применяет современные приборы для диагностики

Фото пресс-службы АО «Транснефть - Западная Сибирь»

Специалисты АО «Транснефть — Западная Сибирь» завершили обследование производственной инфраструктуры нефтеперекачивающей станции (НПС) Каштан Красноярского районного нефтепроводного управления.

Цель диагностики — своевременное выявление дефектов на технологических трубопроводах и выполнение работ для приведения их в соответствие с проектом и требованиями действующих нормативных документов.

Проведено полное техническое диагностирование участков напорного трубопровода и коллектора магистральных насосных агрегатов. Выполнен визуальный и измерительный контроль сварных швов, околошовной зоны и основного металла трубопроводов и их соединительных деталей в стопроцентном объеме. Специалисты проверяли наличие на поверхности металла дефектов — риски, царапины, задиры, коррозионные повреждения.

Выполнена ультразвуковая толщинометрия участков трубопровода. Также для диагностики были применены дополнительные методы неразрушающего контроля состояния кольцевых и продольных сварных швов: ультразвуковой и магнитнопорошковый.

Кроме того, обследование выполнялось с использованием дефектоскопов на фазированных антенных решетках. Такие приборы позволяют отобразить результаты контроля в режиме реального времени, повысить точность определения места дефекта и его характеристик, произвести одновременный контроль всего сечения шва без необходимости смещения датчика, обеспечить высокую достоверность выявления внутренних дефектов основного металла и металла сварных соединений.

С целью выполнения мониторинга планово-высотного положения при проведении полного технического диагностирования перед обратной засыпкой на трубопроводы были установлены устройства определения высоты.

По результатам технического диагностирования эксперты выдали заключение о техническом состоянии оборудования, дали оценку степени износа деталей трубопроводов и наличия коррозионных процессов, определили срок разрешенной эксплуатации с учётом конструктивных и эксплуатационных особенностей.

Мониторинг состояния производственной инфраструктуры проводился в рамках выполнения ежегодной сводной программы диагностического обследования трубопроводов и объектов НПС и магистральных нефтепроводов АО «Транснефть — Западная Сибирь». В 2022 году в зоне ответственности предприятия планируется выполнить полную диагностику 0,342 км технологических трубопроводов НПС и частичную — 28 км. Кроме этого, на перекачивающих станциях планируется обследовать 118 единиц механо-технологического оборудования, 604 единицы энергетического оборудования, 11 систем автоматики.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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