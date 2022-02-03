Новосибирские спортсмены получат по 4 млн рублей за «золото» на Олимпиаде в Пекине

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Спортсмены из Новосибирска, вошедшие в состав олимпийской сборной России, получат по 4 миллиона рублей за золотые медали.

Новосибирские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх в Пекине, получат по 4 миллиона рублей за золото и по 2,5 миллиона рублей за серебро.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, сколько денег получат российские спортсмены, которые завоют олимпийские медали на играх в Пекине. Правительство уже утвердило размер вознаграждения победителей и призеров Олимпийских и Паралимских игр.

За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную – по 2,5 миллиона рублей, за бронзовую – 1,7 миллиона рублей. Материальное вознаграждение также получат тренеры и другие эксперты, сопровождающие спортсменов.

Мишустин пожелал российским спортсменам побед и отметил, что их поддерживает вся страна.

XXIV Олимпийские игры начнутся завтра в Пекине и продлятся до 20 февраля. В состав российской сборной вошли трое спортсменов из Новосибирска. 25-летняя Мария Васильцова выступит в дисциплине сноуборд-кросс, 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов – чемпион мира в эстафете по юниорам 2020 года, замыкает тройку 26-летний бобслеист Михаил Мордасов.

Кроме спортсменов, на Олимпиаде появятся ещё шестеро новосибирцев: президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Олимпийского совета в Новосибирской области Игорь Коротнев, судья по горнолыжному спорту Андрей Галайко, дизайнер трасс по сноуборд-кроссу Роман Алексеевский, тренеры Денис Лампартер и Антон Благовидов.