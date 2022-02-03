Новосибирский блогер Mamix опубликовал фото из больницы

Фото: Instagram @mamixofficial
Блогер из Новосибирска Максим Монахов, более известный как Mamix, выложил в Instagram фото из больничной палаты с перебинтованной рукой. Предположительно, травма была получена во время одного из предновогодних экспериментов.
Максим Монахов, он же новосибирский блогер Mamix, опубликовал в Instagram фото из больничной палаты — селфи с перебинтованной рукой.
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Никакой подписи под постом, а также геолокации Монахов не оставил. Поэтому в каком медучреждении он лежит и как он получил травму, неизвестно.
Подписчики в комментариях (которых набралось больше тысячи) пожелали блогеру скорейшего выздоровления и заявили, что YouTube без него пустует.
Напомним, Mamix прославился своими уникальными и масштабными экспериментами. На его канале можно найти десятки различных опытов.
Новые ролики блогер перестал выпускать перед Новым годом. Тогда сообщалось, что он получил серьёзные травмы во время съёмок очередного видео.
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