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Новосибирский блогер Mamix опубликовал фото из больницы

Фото Новосибирский блогер Mamix опубликовал фото из больницы
Фото Новосибирский блогер Mamix опубликовал фото из больницы

Фото: Instagram @mamixofficial

Блогер из Новосибирска Максим Монахов, более известный как Mamix, выложил в Instagram фото из больничной палаты с перебинтованной рукой. Предположительно, травма была получена во время одного из предновогодних экспериментов.

Максим Монахов, он же новосибирский блогер Mamix, опубликовал в Instagram фото из больничной палаты — селфи с перебинтованной рукой.

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Публикация от Its M (@mamixofficial)

Никакой подписи под постом, а также геолокации Монахов не оставил. Поэтому в каком медучреждении он лежит и как он получил травму, неизвестно.

Подписчики в комментариях (которых набралось больше тысячи) пожелали блогеру скорейшего выздоровления и заявили, что YouTube без него пустует.

Напомним, Mamix прославился своими уникальными и масштабными экспериментами. На его канале можно найти десятки различных опытов.

Фото Новосибирский блогер Mamix опубликовал фото из больницы 2

Новые ролики блогер перестал выпускать перед Новым годом. Тогда сообщалось, что он получил серьёзные травмы во время съёмок очередного видео.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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