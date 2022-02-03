Новосибирский блогер Mamix опубликовал фото из больницы

Фото: Instagram @mamixofficial

Блогер из Новосибирска Максим Монахов, более известный как Mamix, выложил в Instagram фото из больничной палаты с перебинтованной рукой. Предположительно, травма была получена во время одного из предновогодних экспериментов.

Максим Монахов, он же новосибирский блогер Mamix, опубликовал в Instagram фото из больничной палаты — селфи с перебинтованной рукой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Its M (@mamixofficial)

Никакой подписи под постом, а также геолокации Монахов не оставил. Поэтому в каком медучреждении он лежит и как он получил травму, неизвестно.

Подписчики в комментариях (которых набралось больше тысячи) пожелали блогеру скорейшего выздоровления и заявили, что YouTube без него пустует.

Напомним, Mamix прославился своими уникальными и масштабными экспериментами. На его канале можно найти десятки различных опытов.





Новые ролики блогер перестал выпускать перед Новым годом. Тогда сообщалось, что он получил серьёзные травмы во время съёмок очередного видео.