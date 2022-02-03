В Новосибирске экс-сотрудник Росгвардии получил 6 лет колонии за смертельное ДТП

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В Новосибирске суд вынес приговор по делу бывшего сотрудника Росгвардии Романа Палецкого, его признали виновным в смертельном ДТП.

Калининский районный суд Новосибирска приговорил бывшего сотрудника Росгвардии Романа Палецког к шести годам лишения свободы в колонии-поселении за пьяное ДТП.

Как сообщают в пресс-службе суда, авария произошла в августе 2020 года. Тогда Палецкий пьяным сел за руль автомобиля, не справился с управлением и сначала въехал в припаркованный автомобиль, а затем врезался в подъезд дома по улице Новоуральской.

Из-за халатности водителя один из пассажиров погиб, а второй был госпитализирован в тяжёлом состоянии в больницу.

Калининский районный суд приговорил водителя к шести годам лишения свободы в колонии-поселении, а также мужчину лишили права управлять транспортом на два года. Потерпевшие получили компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей и одного миллиона.

Также бывшему сотруднику Росгвардии необходимо возместить 10 тысяч рублей, которые были потрачены на лечение одного пассажира и ещё 97 тысяч рублей — расходы на похороны погибшего пассажира.

Напомним, недавно суд в Новосибирске признал виновным угрожавшего сотрудникам Росгвардии на АЗС пистолетом мужчину и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.