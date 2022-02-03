Очень специфический кашель: названы пять явных симптомов заражения омикроном

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Медики обозначили перечень основных симптомов заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон». Среди них выделяют головную боль, специфический кашель, температуру выше 38 °С, слабость и насморк.

Медицинские специалисты указали на основные симптомы, которые характеризуют заражение новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». К ним относятся:

температура тела выше 38 °С,

«колючее» першение в горле и специфический кашель,

головная боль,

насморк,

слабость.

Если «омикроном» заразился ребёнок, у него может появиться сыпь на теле. Кроме того, медработники отмечают у некоторых заболевших «туман в голове».

«Симптомы больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей — высыпания», — отмечается в документации Роспотребнадзора.

Как заявлял член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов, в отличие от «дельта»-штамма, «омикрон» вызывает более сильные головные боли, а вот влияние на вкусовые и обонятельные рецепторы снижается.

«Заболевание протекает почти без кашля, но бывает и с ним. Самые необычные симптомы для прошлых штаммов коронавируса: жидкие выделения из носа, частое чихание», — почёркивал вирусолог.

По данным, озвученным Роспотребнадзором, новая мутация COVID-19 заразнее прежних вариантов вируса в 7 раз.