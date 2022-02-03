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Пользователи приложений МТС Банк и МТС Инвестиции могут вкладывать деньги в акции мировых компаний

Фото Пользователи приложений МТС Банк и МТС Инвестиции могут вкладывать деньги в акции мировых компаний
Фото Пользователи приложений МТС Банк и МТС Инвестиции могут вкладывать деньги в акции мировых компаний

Фото pixabay.com

У пользователей МТС Банк и МТС Инвестиции появилась возможность инвестировать в акции высокотехнологичных компаний-гигантов, к числу которых относятся Tesla, Spotify, Roblox, Twitter, Zoom, Coinbase и другие.

Банк предлагает для инвесторов новый продукт – биржевой фонд «Технологии будущего» (БПИФ РФИ) под управлением УК «Система Капитал». В приложениях МТС Банк или МТС Инвестиции можно создать брокерский счет и вложить от 50 рублей.

В портфеле фонда находятся акции 55 высокотехнологичных компаний, в том числе Tesla, Spotify, Twitter, Zoom, Coinbase. Тикер фонда «Технологии будущего» на Московской бирже – SCFT.

Фонд ARK Innovation ETF, в который инвестирует ПИФ «Технологии будущего», за последние пять лет показал среднегодовую доходность на уровне 38%, при этом в 2020 году она составила рекордные 152%. В состав ARK Innovation ETF входят компании по развитию технологий интернета будущего и искусственного интеллекта, автоматизации процессов, разработки роботов и хранения энергии, а также инновационного финтеха.

По словам вице-президента, руководителя кластера Daily Banking МТС Банка Владимира Стасевича, банк совместно с УК «Система Капитал» активно расширяет возможности цифровых сервисов с возможностью инвестирования, где учитываются индивидуальные потребности инвестора. Новый фонд «Технологии будущего» предоставляет доступ к инвестициям в сектор высоких технологий. Здесь пользователь может самостоятельно управлять портфелем инвестиций в приложении банка и через сервис МТС Инвестиции.

Фонд «Технологии будущего» рассчитан на долгосрочных инвесторов, которые готовы к повышенному риску. Приобрести паи можно в приложениях МТС Банка и МТС Инвестиции. Кроме того, инвестировать в новый ПИФ можно через других брокеров с доступом к секции T+ETF.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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