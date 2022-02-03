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Построенное при поддержке Новикомбанка исследовательское судно готовится к испытаниям

Фото Построенное при поддержке Новикомбанка исследовательское судно готовится к испытаниям
Фото Построенное при поддержке Новикомбанка исследовательское судно готовится к испытаниям

Фото Новикомбанка

Созданное при финансовом участии Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» готовится к заводским ходовым испытаниям в Балтийске Калининградской области.

Судно «Евгений Горигледжан», построенное на предприятии Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), прошло швартовные испытания в конце прошлого года. В данное время оно готовится к заводским ходовым испытаниям, чтобы проверить надежность работы всех механизмов, устройств и оборудования в реальных условиях плавания. Для реализации этого масштабного проекта отечественного судостроения Новикомбанком был предоставлен кредит в размере 3,8 млрд рублей.

Главными задачами океанографического исследовательского судна (ОИС) являются проведение подводных технических работ, экологический мониторинг морской среды, океанографическая съемка придонного слоя, оказание помощи силам поиска и спасения на море. Судно способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты. Водоизмещение ОИС – 4 тыс. тонн, автономность – 30 суток, экипаж – 32 человека плюс 25 членов экспедиции.

«Основная цель деятельности Новикомбанка — поддержка ключевых проектов российской промышленности. Мы рады быть причастными к созданию судна имени выдающегося инженера-конструктора, предназначенного, в том числе, для решения исследовательских и экологических задач в нашей стране. Отмечу, что банк является постоянным надежным партнером для Объединенной судостроительной корпорации и входящих в нее предприятий», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Судостроение входит в число приоритетных отраслей в кредитном портфеле Новикомбанка. Банк организует финансирование для строительства ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники, предоставляет отраслевым компаниям банковские гарантии для обеспечения обязательств перед контрагентами. В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» Новикомбанк и ОСК заключили соглашение на 20 млрд рублей об организации финансирования гражданских проектов дочерних и зависимых обществ Корпорации.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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