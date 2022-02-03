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общество

Власти Новосибирской области расторгнут соглашение по «мусорной» концессии

Фото Власти Новосибирской области расторгнут соглашение по «мусорной» концессии
Фото Власти Новосибирской области расторгнут соглашение по «мусорной» концессии

Фото архив Сиб.фм

Новосибирские власти расторгнут соглашение по «мусорной» концессии в течение первого полугодия 2022 года.

У правительства Новосибирской области нет иного выхода как расторгнуть соглашение по «мусорной» концессии с компанией «Экология-Новосибирск». Об этом на очередной сессии регионального Заксобрания заявил губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что представители Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) не согласовали изменения в действующее соглашение между правительством и «Экологией-Новосибирск». Предполагалось, что успешное согласование документа позволило бы предпринимателям приступить к строительству в регионе двух мусороперерабатывающих комплексов.

«Сегодня нет смысла оттягивать решение по расторжению соглашения», – подчеркнул Андрей Травников.

При этом глава региона добавил, что расторжение соглашения по «мусорной» концессии не означает окончательный разрыв деловых отношений с «Экологией-Новосибирск»: компания продолжит выполнять обязанности регионального оператора в том числе потому, что «у неё большие (долговые) обязательства» перед подрядчиком. По предварительным оценкам, задолженность компании перед новосибирскими предпринимателями составляет порядка 700 млн рублей.

Напомним, на период праздничных каникул новосибирские власти брали под особый контроль вывоз мусора в регионе.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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