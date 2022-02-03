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общество

Россияне получат по 7000 рублей 4 февраля 2022 года

Фото Россияне получат по 7000 рублей 4 февраля 2022 года
Фото Россияне получат по 7000 рублей 4 февраля 2022 года

Pixabay.com

Россияне могут получить по 7000 рублей на карту «Мир» 4 февраля 2022 года.

С 4 февраля россияне начнут получать на карты «Мир» денежные выплаты в размере 7000 рублей. Кому придут деньги, сообщили СМИ.

«Минимальный размер такой выплаты – порядка 7000 рублей. Деньги начнут приходить получателям пособий уже 4 февраля на банковские карты национальной платежной системы «Мир», – пишут медиа.

Речь идет о выплатах по уходу за ребенком до полутора лет. Выплаты поступают россиянам на карты «Мир» от Фонда социального страхования, первые зачисления уже были произведены фондом 3 февраля. 4 февраля деньги начнут получать жители Тверской области. При этом деньги от ФСС придут только официально трудоустроенным россиянам, а размер такого пособия зависит от уровня зарплаты.

Сумма январских пособий, которые придут в феврале, останется на прежнем уровне. Проиндексированные на 8,4 процента выплаты россияне получат только в марте.

Эксперты объяснили, что размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет составляет 40 процентов от среднего заработка получателя пособия. При этом минимальный размер такого пособия на данный момент – 7 083 рубля, с февраля он увеличится уже до 7 678 рублей, сообщает Primpress.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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