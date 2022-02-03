Рост погрузки грузов на ЗСЖД в январе составил 6,5 %

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По оперативной информации, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе 2022 года составила 25,3 млн тонн, что на 6,5 % больше, чем в январе 2021 года.

В том числе на магистрали погружено:

- каменного угля – 19,4 млн тонн (+5,1 % к январю 2021 года);

- нефти и нефтепродуктов – 1,7 млн тонн (+7,1 %);

- железной и марганцевой руды – 821,6 тыс. тонн (+24,5 %);

- кокса – 522,1 тыс. тонн (+5 %);

- строительных грузов – 435,3 тыс. тонн (+10,4 %);

- зерна – 365,5 тыс. тонн (+39,8 %);

- лесных грузов – 116,9 тыс. тонн (+25,5 %);

- цемента – 111,6 тыс. тонн (+35,3 %).

Грузооборот в январе 2022 года составил 27,4 млрд тарифных тонно-км (+12,8 %), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 33,5 млрд тонно-км (+12,2 %).