«Тщетная предосторожность» – долгожданная премьера мировой классики в НОВАТе

Фото предоставлены НОВАТом

Балет – праздник с участием мировых звёзд и солистов новосибирской труппы.

На Большой сцене НОВАТа 11 и 12 февраля большая премьера – балет «Тщетная предосторожность», три столетия радующий зрителей по всему миру, увидят новосибирцы и гости нашего города.

За время своего существования балет менял не только музыку, хореографию, но и название. На русской балетной сцене утвердилось «Тщетная предосторожность». Почти все маститые хореографы России и Европы считали за честь перенести на сцену бесхитростные похождения юной влюблённой пары, у которой материнская забота стала преградой на пути к счастью. Но наиболее яркая сценическая судьба сложилась у постановки легендарного хореографа Фредерика Аштона, одного из основателей английского национального балета. Премьера балета в его хореографической редакции на музыку Фердинанда Герольда состоялась в 1960 году в Королевском национальном театре Великобритании. Постановка Фредерика Аштона поистине эталонная – она многие десятилетия украшает репертуар не только «Ковент-Гарден», но и сцены других крупнейших театров мира. Именно в этой редакции балет будет представлен на Большой сцене НОВАТа.

В этой весёлой балетной постановке танцуют куры, майское дерево, а «Танец в сабо» знают многие любители балета, благодаря многочисленным видеороликам с участием легендарного Николая Цискаридзе. Именно он исполнит партию вдовы Симоны 11 и 12 февраля в вечерних премьерных показах. В партии Лизы предстанет его ученица, звезда мировой сцены Анжелина Воронцова.

Очарование сельской жизни, занимательная история влюблённых и красочная палитра танцевальных номеров ждёт наших зрителей в балете «Тщетная предосторожность» 11 и 12 февраля.

Купить билет

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

Билеты – в театральной кассе, на официальном сайте novat.nsk.ru и в мобильном приложении.

До встречи на премьере! НОВАТ