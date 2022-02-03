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общество

Туристов из Новосибирска посадили на ковидный карантин в ОАЭ

Фото Туристов из Новосибирска посадили на ковидный карантин в ОАЭ
Фото Туристов из Новосибирска посадили на ковидный карантин в ОАЭ

Фото «МК в Новосибирске», предоставлено героями публикации

Прилетевшая в Объединённые Арабские Эмираты группа туристов из Новосибирска уже несколько дней находится на карантине из-за обнаруженного коронавируса. Вместо долгожданного отдыха компания вынуждена сидеть в гостинице и наблюдать за местными красотами из окон номера.

Туристы из Новосибирска, прилетевшие на отдых в ОАЭ, попали на жёсткий карантин в чужой стране. Поводом стали положительные ПЦР-тесты, подтвердившие у отдыхающих коронавирус. При этом в аэропорту Толмачёво, где компания обследовалась перед вылетом, COVID-19 ни у кого обнаружен не был.

Одна из путешественниц, Юлия, в интервью «МК в Новосибирске» рассказала об условиях «арабского карантина».

«Мы не брали туристическую путёвку, а подбирали вылет и отель самостоятельно. По приезде в гостиницу нас закрыли на карантин на шесть дней», – поделилась девушка.

Со слов сибирячки, на протяжении всего карантина туристам запрещено покидать номера. Завтраки им приносят в пакетах и оставляют у двери.

«Насчёт вылета сейчас ничего пока не понятно. У нас обратный рейс через пять дней, и ничего не ясно: выпустят нас или нужно будет сдавать билеты и покупать новые», – добавляет собеседница издания.

Она уточнила, что никаких симптомов коронавируса не ощущает. Из всей компании только у двух девушек поднялась температура. Но, несмотря на хорошее самочувствие, покидать отель сибиряки не рискуют – за нарушение карантина в ОАЭ предусмотрены штрафы до миллиона рублей.

В беседе с журналистом издания менеджер туристического агентства «Свобода Трэвел» Иван Бобков подтвердил, что в Объединённых Арабских Эмиратах, Таиланде и на Кипре сейчас установлен жёсткий контроль за заболевшими. Бобков посоветовал путешественникам не скупиться на страховку «от невылета» на случай, если человек заболеет прямо перед отпуском, и не экономить на медицинской страховке.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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