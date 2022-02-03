В Новосибирске набирают волонтёров для организации чемпионата мира по волейболу FIVB 2022

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21 февраля в Новосибирске откроют подачу волонтёрских заявок на чемпионат мира по волейболу FIVB 2022.

В Новосибирске открыли подачу заявок для волонтёров на чемпионат мира по волейболу FIVB 2022. Он пройдёт с 21 августа по 11 сентября в Новосибирске и ещё девяти городах России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В подготовке и самом чемпионате примут участие более 3,5 тысяч волонтёров, которые будут распределены по 18 направлениям: от работы со зрителями и проведения церемоний до лингвистических услуг и обеспечения сервисов для СМИ.

В Новосибирской области набор кандидатов будет проводить региональный волонтёрский корпус. Заявки могут подавать граждане старше 18 лет, их будут оценивать на знание английского языка и умение работать в команде. Подача заявок начнётся с 21 февраля 2022 года – отправить её можно на сайте оргкомитета.

Предварительно волонтёры пройдут общее обучение в июне-июле 2022 года, а затем функциональное и объектовое – в августе. Каждый кандидат обязан пройти обучение, чтобы помогать в период проведения чемпионата.

Люди, которые попадут в команду, получат комплект экипировки, сувениры на память и будут иметь доступ к бесплатному проезду в общественном транспорте по Новосибирску. Также волонтёрам предоставят бесплатное питание на объектах, а для иностранных и иногородних волонтёров – проживание.

Напомним, что африканцы записались в волонтёры на молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, который пройдёт в Новосибирске.