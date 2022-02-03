Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

В Новосибирске набирают волонтёров для организации чемпионата мира по волейболу FIVB 2022

Фото В Новосибирске набирают волонтёров для организации чемпионата мира по волейболу FIVB 2022
Фото В Новосибирске набирают волонтёров для организации чемпионата мира по волейболу FIVB 2022

Фото pixabay.com

21 февраля в Новосибирске откроют подачу волонтёрских заявок на чемпионат мира по волейболу FIVB 2022.

В Новосибирске открыли подачу заявок для волонтёров на чемпионат мира по волейболу FIVB 2022. Он пройдёт с 21 августа по 11 сентября в Новосибирске и ещё девяти городах России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В подготовке и самом чемпионате примут участие более 3,5 тысяч волонтёров, которые будут распределены по 18 направлениям: от работы со зрителями и проведения церемоний до лингвистических услуг и обеспечения сервисов для СМИ.

В Новосибирской области набор кандидатов будет проводить региональный волонтёрский корпус. Заявки могут подавать граждане старше 18 лет, их будут оценивать на знание английского языка и умение работать в команде. Подача заявок начнётся с 21 февраля 2022 года – отправить её можно на сайте оргкомитета.

Предварительно волонтёры пройдут общее обучение в июне-июле 2022 года, а затем функциональное и объектовое – в августе. Каждый кандидат обязан пройти обучение, чтобы помогать в период проведения чемпионата.

Люди, которые попадут в команду, получат комплект экипировки, сувениры на память и будут иметь доступ к бесплатному проезду в общественном транспорте по Новосибирску. Также волонтёрам предоставят бесплатное питание на объектах, а для иностранных и иногородних волонтёров – проживание.

Напомним, что африканцы записались в волонтёры на молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, который пройдёт в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16669
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
12668
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
11794
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11150
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
11051
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
9010
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7818
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber