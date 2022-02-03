Губернатор назвал количество чиновников-коррупционеров в Новосибирской области за 2021 год

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В Новосибирской области более 170 госслужащих были уличены в коррупционных преступлениях и нарушениях по итогам 2021 года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал коррупцию в органах власти серьёзной проблемой, требующей пристального внимания. Об этом глава региона заявил на очередной сессии Заксобрания, подводя итоги 2021 года.

Травников подчеркнул, что в течение года кадровые службы в органах власти выявляли нарушения с коррупционными составляющими, которые послужили основанием для применения дисциплинарной ответственности к должностным лицам. По большей части нарушения коснулись недостатков и неточностей при составлении сведений о доходах и имуществе.

В результате к ответственности привлекли 71 должностное лицо областных органов власти и 103 муниципальных служащих.

«Мы намерены продолжать и расширять антикоррупционную работу в тесном взаимодействии с прокуратурой и другими правоохранительными органами», − отметил губернатор Андрей Травников.

Напомним, ранее была озвучена самая крупная взятка чиновнику в 2021 году.